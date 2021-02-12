مستشفى إسنا تنجح فى إجراء عملية جراحية لطفلة تعانى من قطع كامل فى اليد اليمنى

الأقصر - أحمد مرعى

نجح فريق طبي بمستشفى إسنا التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، بقيادة الدكتور محمود خضري مدير عام المستشفى، والدكتور عبد الحميد صقر نائب المدير، والدكتور عبد الرحيم شمس أخصائي جراحة التجميل، في إجراء عمليه جراحيه لطفلة 3 سنوات بها قطع كامل فى بالرسغ الأيمن مع قطع العصب الزندى والأوتار الضامه للرسغ والأصابع، وعلى الفور تم عمل إصلاح الأوتار والأعصاب ميكروسكوبيا، وتم إجراء العملية بنجاح .

وأوضح الدكتور محمود خضري مدير عام المستشفى، أن نجاح تلك العمليات جاء ثمرة لجهود متواصلة من كافة كوادر الفريق الطبي المسئول عن العملية وهو ما يأتي في ضوء الخدمات الطبية التي يقدمها مستشفى إسنا التخصصي لجميع المرضى.

ومن جانبه، تقدم الدكتور محمود خضري مدير المستشفى، والدكتور عبد الحميد صقر نائب المدير، والدكتور إبراهيم شنقير المدير الطبي بخالص الشكر لفريق العمليات والجراحة وحثهم على بذل المزيد من الجهد والتفاني في العمل لتقديم مثل هذه الخدمات الطبية المتميزه لمساعدة جميع أهالي مدينة إسنا تحت غطاء منظومة التأمين الصحي الشامل، وهيئة الرعاية الصحية.