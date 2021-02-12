مراكز الشباب بدمياط تطلق مبادرة ساعة رياضة.. صور

دمياط معتز الشربينى

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بدمياط اليوم الجمعة مبادرة ساعة رياضة 7 الصبح لتحفيز الشباب على المشاركة فى الأنشطة الرياضية المختلفة بمراكز الشباب، حيث نفذ مركز شباب دقهلة بدمياط نشاط لياقة بدنية وكرة قدم، كما نفذ مركز شباب الشيخ درغام نشاط كرة قدم وتنس طاولة للبنات، ونفذ مركز شباب البراشية تنس طاولة وبلياردو، ومركز شباب السرو مشاركة تنس طاولة وكرة قدم.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الإدارة العامة للبرامج البدنية بالتعاون مع مكتب الربط الالكترونى بالوزارة تحت إشراف الدكتور عبادة الجزار، وبرعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واشراف إيمان عبد الجابر رئيس الادارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، محمود أبو زهرة مدير مديرية الشباب والرياضة.