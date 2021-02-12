اليوم السابع
Ads
الجمعة، 12 فبراير 2021 11:30 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مراكز الشباب بدمياط تطلق مبادرة ساعة رياضة.. صور

الجمعة، 12 فبراير 2021 11:08 ص
مراكز الشباب بدمياط تطلق مبادرة ساعة رياضة.. صور ساعة رياضة
دمياط معتز الشربينى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بدمياط اليوم الجمعة مبادرة ساعة رياضة 7 الصبح لتحفيز الشباب على المشاركة فى الأنشطة الرياضية المختلفة بمراكز الشباب، حيث نفذ مركز شباب دقهلة بدمياط نشاط لياقة بدنية وكرة قدم، كما نفذ مركز شباب الشيخ درغام نشاط كرة قدم وتنس طاولة للبنات، ونفذ مركز شباب البراشية تنس طاولة وبلياردو، ومركز شباب السرو مشاركة تنس طاولة وكرة قدم.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الإدارة العامة للبرامج البدنية بالتعاون مع مكتب الربط الالكترونى بالوزارة تحت إشراف الدكتور عبادة الجزار، وبرعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واشراف  إيمان عبد الجابر رئيس الادارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، محمود أبو زهرة مدير مديرية الشباب والرياضة.

 

FB_IMG_1613118500485
 

 

FB_IMG_1613118505513
 

 

FB_IMG_1613118785367
 

 


دمياط

اخبار دمياط

اخبار الرياضة

الشباب والرياضة

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة