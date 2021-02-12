محامى ترامب أمام الشيوخ: الرئيس السابق طالما دعا لتطبيق القانون ..فيديو

كتبت: نهال أبو السعود

شهدت جلسة عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المنعقدة حالياً بمجلس الشيوخ حالة من الجدل بين دفاع ترامب وممثلي الادعاء داخل المجلس، حيث عرض فان دير فين، محامي ترامب ، مقطع فيديو للرئيس السابق وهو يدعو إلى ‏القانون والنظام على مدار السنوات الأربع الماضية، على عكس بعض الديمقراطيين ‏الذين يستخدمون كلمات مثل "قتال".‏

President Trump's lawyer plays a video montage juxtaposing Trump's rhetoric with that of Democrats at the #impeachmenttrial. pic.twitter.com/IJDJlBFgRN — Forbes (@Forbes) February 12, 2021

وتابع فان دير فين حديثه خلال المرافعة قائلا: "كان زعيم أنتيفا من أوائل الأشخاص الذين تم ‏اعتقالهم"، في إشارة إلى الحركة المناهضة التي ليس لها زعيم، ما يدل علي حرص ترامب خلال فترة ولايته علي تطبيق القانون.

وواصل محامي ترامب من خلال رسم معادلة بين مؤيدي الرئيس السابق الذين ‏يسعون لمهاجمة السياسيين أثناء محاصرتهم لمبنى الكابيتول الأمريكي ، والمتظاهرين ‏السود الذين نظموا مظاهرات للمطالبة بحقوق متساوية ووضع حد للعنصرية.‏

ألقى فان دير فين باللوم على "مجموعة صغيرة" في أعمال الشغب، وليس ترامب، ‏واكد أن معظم المتظاهرين في 6 يناير كانوا سلميين.‏

وقال فان دير فين: "محاكمة العزل خاطئة بشكل غير معقول فيما يتعلق بالحقائق". ‏وأضاف ، للمرة الثانية ، أن محاكمة العزل "غير دستورية"، قائلا: "هذه المحاكمة هي ‏‏"ثقافة الإلغاء الدستوري".