محامى ترامب أمام الشيوخ: الرئيس السابق طالما دعا لتطبيق القانون ..فيديو

شهدت جلسة عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المنعقدة حالياً بمجلس الشيوخ حالة من الجدل بين دفاع ترامب وممثلي الادعاء داخل المجلس، حيث عرض فان دير فين، محامي ترامب ، مقطع فيديو للرئيس السابق وهو يدعو إلى ‏القانون والنظام على مدار السنوات الأربع الماضية، على عكس بعض الديمقراطيين ‏الذين يستخدمون كلمات مثل "قتال".‏

President Trump's lawyer plays a video montage juxtaposing Trump's rhetoric with that of Democrats at the #impeachmenttrial. pic.twitter.com/IJDJlBFgRN