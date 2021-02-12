محافظ المنوفية: فحص 600 مواطن من الفئات الأكثر احتياجا بقافلة "نور حياة"

المنوفية - محمد فتحى

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على استمرار تنفيذ أعمال القوافل الطبية ضمن المبادرة الرئاسية "نور حياة" والتى قد أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية للكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار والتى ينفذها صندوق تحيا مصر بالتعاون والتنسيق مع القوات المسلحة وجمعية الأورمان بالمحافظة.

وأشار محافظ المنوفية بأنه تم فحص (600)مواطن من مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة خلال القافلة الثالثة والعشرون بمركز شباب الحى القبلى بشبين الكوم يومى الخميس والجمعة من الأسبوع الحالى مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من فيروس كورونا.

وأوضح المستشار سيد الشوربجى مدير جمعية الأورمان بالمنوفية بأن القافلة الثالثة والعشرون استهدفت الكشف على الفئات الأكثر احتياجا بنطاق المحافظة وتسليم العلاج وعمل النظارات الطبية بالمجان للحالات المكتشف إصابتها بمسببات ضعف وفقدان الإبصار وقياس الضغط والسكر مجانا، فضلاً عن تحويل الحالات المتطلبة تدخلاً جراحياً إلى المستشفى العسكرى بالمحافظة، مضيفاً بأنه تم تحديد الحالات المستهدفة ضمن المبادرة من خلال أبحاث اجتماعية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي.

وأشاد محافظ المنوفية بالمبادرات الرئاسية لاستهدافها فى المقام الأول بناء الإنسان المصرى وتقديم الخدمات الطبية والمساهمة فى تخفيف العبء عن كاهلهم لتحقيق حياة كريمة وآمنة لهم، مشيداً بدور صندوق تحيا مصر والقوات المسلحة والجمعيات الخيرية فى تنفيذ المبادرات الرئاسية وتوفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجا.