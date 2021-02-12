محافظ الإسماعيلية يتابع كافة بلاغات وشكاوى المواطنين ويوجه بحلها.. صور

وقام مركز التل الكبير بتركيب محول منشية عرابي بقدرة 100 كيلو فولت أمبير ومد كابل جديد بطول 100 متر لتغذية المنطقة، وتم صيانة 30 عامود إنارة بمختلف قطاعات المركز.

وعلى جانب آخر ورد بلاغ بكسر خط المياة الرئيسي لمنطقة شرق البحيرات ،وعلى الفور وجه محافظ الإسماعيلية بسرعة إيجاد حلول بديلة لتغذية منطقة شرق البحيرات بمياه الشرب لحين الإنتهاء من إصلاح الكسر بخط900 المغذي للمنطقة، وكانت قد قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة شرق بالإستعانه بسيارات مياه من المدينة والقرى وشركة المياة لشمال وجنوب سيناء لتغطية إحتياجات المواطنين وما يكفي لأستمرارعمل المخابز ،وتم الإنتهاء من إصلاح كسر خط المياه الرئيسي 8 بوصة المغذي للمدينة وإعادة ضخ المياه .

وبناءً على شكاوى المواطنين بسرعة صيانة مصعد سلم سوق الجمعة مراعاة لكبار السن، قام رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية بمتابعة صيانة وإصلاح مصعد نفق الثلاثيني وعودته للعمل مرة أخرى تخفيفاً على كاهل المواطنين وكبار السن، كما ورد بلاغ لمركز ومدينة الإسماعيلية بوجود تعدي بالبناء بمدخل مقابر مالك لأحد المواطنين بعين غصين وعلى الفور تم إزالة التعدي وفتح الطريق للمواطنين.

كما تلقى حي ثان بلاغ بهدم عدد من البلكونات بجوار "ميدان الممر"، بدون رخصة هدم وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة، كما تم إيقاف أعمال صبة خرسانية للدور الرابع علوى بشارع "المخبز الألي"، أعمال صبه خرسانية لأعمدة بدروم بدون ترخيص بشارع "المطرية عرايشية"، والدور الرابع علوى بشارع "شبين الكوم" ورفع كافة الإشغالات من المسطحات الخضراء ،و على جانب أخر تمت الإزالة الفورية لتعدي محل على حرم الطريق بكتلة خرسانية في شارع المستشفى بحي ثان وذلك أثناء المرور الميداني أمام محل"، ووقف صبة خرسانية ورفع الإشغالات على المسطح الأخضر بالغابة الشجرية.

كما تم وقف 4 حالات لبناء بدون ترخيص بنطاق حي أول وذلك بمنطقة البهتينى و ميدان مصطفى كامل شارع الجامع العباسي وشارع الحرية وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وعلى جانب أخر ورد بلاغ بوجود بالوعة دون غطاء خلف مدرسه النيل بنطاق حي ثالث وعلى الفور تم التواصل وتوفير غطاء وتم ترميمها وتركيبها للحفاظ على آمان المواطنين.

وأكد محافظ الإسماعيلية على الإستمرار في تلقي سرعة تلافي شكاوى المواطنين لدراسة متطلباتهم ومشكلاتهم، مؤكداً أنه يسعى جاهداً بكل ما لدية من إمكانيات للعمل على تلبية مطالبهم والحفاظ على المصلحه العامه للوطن و المواطنين.

وفي سياق متصل قام رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب بعمل عدة لقاءات جماهيري للأستماع لشكاوي المواطنين بهدف تلبية إحتياجاتهم ومحاولة إيجاد آليات لحل لتلك المشكلات تحقيقًا لمصلحة المواطن، مؤكدًا أن محافظ الإسماعيلية حريص دائما على عرض كافة طلبات المواطنين ورفع تقرير تفصيلي عن كافة المشكلات لدراسة حلها.