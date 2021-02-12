محافظ أسيوط يتفقد محطة المعالجة الثلاثية لمشروع صرف أبنوب والفتح

أسيوط هيثم البدرى

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، محطة المعالجة الثلاثية لمشروع صرف صحى أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة والتى تم إنشاؤها بقرية عرب مطير التابعة لمركز الفتح، ضمن المشروع المتكامل لخدمة "أبنوب والفتح ومدينة أسيوط الجديدة وقرية بنى مر والوادى الأسيوطي" بطاقة انتاجية 82 ألف م3/ يوم وبتكلفة إجمالية تعدت 950 مليون جنيه وقرض أسبانى بتكلفة 9,3 مليون يورو.

وذلك للوقوف على الموقف التنفيذى وتذليل العقبات لبدء التجارب تمهيدًا لتشغيل المشروع بعد تعطل وتعثر دام أكثر من 10 سنوات رافقه خلال الجولة المهندس صابر عبدالرؤوف مدير تنفيذ المشروعات بفرع جهاز الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح وبعض مهندسى الشركات المنفذة.

بدأ محافظ أسيوط جولته بالمحطة بلقاء العاملين بالمشروع والمهندسين المشرفين على التنفيذ واستمع إلى معدلات الإنجاز فى تلافى الملاحظات النهائية تمهيدًا لبدء تجارب التشغيل كما تفقد مراحل المشروع التى تقوم على المعالجة البيولوجية وتفقد أحواض التهوية والترسيب والمعالجة الابتدائية ومرحلة المعالجة البيولوجية والتعقيم ومعالجة الحمأة ولوحة توزيع الكهرباء بالمحطة لافتًا إلى أن المشروع بالكامل يبلغ تكلفته الإجمالية 950 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية التابعة للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى و9.3 مليون يورو قرض إسبانى ويشمل المشروع شبكات انحدار بأطوال 60 كم وخطوط طرد بأطوال 27 كم و6 محطات رفع ومحطة معالجة تبلغ الطاقة التصميمية لها 82 ألف م3/ يوم وذلك لخدمة 155 ألف مواطن من سكان أبنوب والفتح وبنى مر والوادى الأسيوطى وأسيوط الجديدة.

ووجه المحافظ مسئولى الشركة المنفذة بسرعة تذليل كافة العقبات والانتهاء من التجارب تمهيدًا لتشغيل المشروع خلال الفترة القادمة بعد تعطل عن التشغيل دام أكثر من عشر سنوات لوجود بعض المعوقات والملاحظات التى تم تلافيها وتذليل العقبات للانتهاء من المشروع معلنًا بدء تنفيذ خطة زمنية عاجلة لتشغيل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى التى تم الانتهاء منها بمراكز المحافظة وتذليل كافة العقبات أمام التشغيل بالتنسيق مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وشركة مياه الشرب والصرف الصحى التى ستتولى تشغيل المشروع.

على جانب آخر، قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه يتم متابعة الأعمال الجارى تنفيذها بالمراكز والأحياء من قبل قيادات المحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للاطمئنان على سير العمل ومدى مطابقتها للمواصفات والشروط والمعايير الفنية مشدداً على المتابعة المستمرة والدورية لأعمال التطوير والتجميل والرصف الجارى تنفيذها على أرض المحافظة والعمل على الإنتهاء من هذه الاعمال طبقاً للجدول الزمنى الموضوع مسبقاً ووفقاً للمواصفات والشروط الفنية ومراعاة المعايير اللازمة لافتاً إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية لتذليل العقبات التى قد تواجه تنفيذ هذه الأعمال والإنتهاء منها فى المواعيد المحددة مشيراً إلى ضرورة تكثيف حملات النظافة ورفع القمامة والأتربة من الشوارع لإعادة الوجه الحضارى الذى يليق بمحافظة أسيوط وتقديم خدمات أفضل للمواطنين خاصة مع اهتمام الحكومة والدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بهذا القطاع الهام.

كان المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد للمحافظة قد ترأس حملة نظافة ببعض شوارع والمناطق بحى شرق مدينة أسيوط حيث تم رفع القمامة والمخلفات من منطقة شارع التحكم المركزى بجوار مزلقان رياض وسور مصنع الغزل وشارع المعهد الدينى وكنس الشوارع بسيارات الكنس الآلى ودهان الأرصفة وأعمدة الإنارة وذلك فى إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على المظهر الجمالى للشوارع والميادين وبمشاركة مسئولى النظافة والتجميل والإشغالات بالحى وبالاستعانة بمعدات الحملات الميكانيكية وسيارات الكنس الآلى ومعدات شفط الأتربة واللوادر وسيارات نقل القمامة وغيرها من معدات النظافة رافقه خلال الجولة التفقدية أيمن محروس رئيس حى شرق ومروان إبراهيم نائب رئيس الحي.



السكرتير المساعد يترأس حملة لنظافة بعض المناطق بحي شرق



حملة لنظافة بعض المناطق بحي شرق



محافظ أسيوط يتفقد محطة المعالجة الثلاثية



محافظ أسيوط