محافظ أسيوط: استمرار تلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا للأطقم الطبية

أسيوط هيثم البدرى

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط ، استمرار فعاليات تلقى أولى جرعات لقاح فيروس كورونا المستجد للأطقم الطبية بمستشفيات العزل والصدر والحميات حيث تم تقديم اللقاح لعدد كبير من الأطقم الطبية ، فى إطار اهتمام الدولة بحماية الأطقم الطبية والتى وضعتها الدولة المصرية من أولوياتها مقدمًا الشكر للقيادة السياسية على ماتوليه من اهتمام كبير بالعاملين بالقطاع الصحي.

وأوضح محافظ أسيوط ، أنه يتابع دوريًا سير العمل فى منظومة تلقى الأطقم الطبية للقاح كورونا وذلك فى ضوء الخطة التى تنفذها وزارة الصحة بتلقى كافة الأطقم الطبية للقاح لحمايتهم من الإصابة بالعدوى ولضمان استمرار تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى خلال الجائحة مؤكدا أن أعمال التطعيم وتلقى الأطقم الطبية للقاح تتم وفق إجراءات صحية محددة بداية من قياس العلامات الحيوية كالضغط والحرارة والاطمئنان على الحالة الصحية للمتلقى مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعد إضافة متميزة تضاف إلى الجهود النوعية التى تبذلها الدولة فى مواجهة تداعيات فيروس كورنا وهو ما يعكس نجاح الحكومة فى جهودها المتواصلة منذ بداية الأزمة وحرص الدولة المصرية على صحة المواطنين وخاصة الأطقم الطبية الذين هم الصف الأول على خط المواجهة مع هذا الوباء.

وأضاف الدكتور محمد زين الدين حافظ ، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة ، جارى استكمال فعاليات تلقى الأطقم الطبية للجرعة الأولى من اللقاح مؤكدًا أن اللقاح متاح لمن يتطلب الحصول على التطعيم من الفرق الطبية وذلك على مدار 24 ساعة وهو أمر اختيارى ويحصل عضو الفريق الطبى على التطعيم بعد تسجيل بياناته بالمستشفى التى يعمل بها والتوقيع على الموافقة المستنيرة والإجابة على الأسئلة الخاصة بالحالة الصحية وما إذا كان يعانى أى أمراض أو ظهرت عليه أعراض خلال اليوم وتسلميه كارت متابعة لتلقى الجرعة الثانية كما تتم متابعة الحالة الصحية لمتلقى اللقاح بصفة دورية من قبل فرق طبية متخصصة فى إطار حرص الدولة على حماية الأطقم الطبية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال مواجهة الجائحة.

جدير بالذكر إنه فور الانتهاء من تطعيم الأطقم الطبيه بلقاح فيروس كورونا بالمستشفيات سيتم تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأمراض المناعية ويلى ذلك المواطنين.



استمرار فعاليات تلقي الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا