محافظ أسيوط: إنشاء 67 مدرسة جديدة فى القرى الأكثر احتياجًا بـ 318 مليون جنيه

أسيوط هيثم البدرى

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه جار إنشاء وطرح 67 مدرسة جديدة بالقرى الأكثر احتياجًا ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمرحلتيها الأولى والثانية فى قطاع التعليم بالمحافظة، بإجمالى عدد فصول 883 فصل دراسى بتكلفة إجمالية بلغت 318 مليون و939 ألف جنيه بتمويل من وزارة التنمية المحلية وهيئة الأبنية التعليمية والتى يجرى تنفيذها من خلال فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة تفعيلًا للمبادرة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لبناء الإنسان المصرى وتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا وتماشيًا مع خطة الدولة للنهوض بقطاع التعليم وتطوير المنظومة التعليمية تنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأشار المحافظ إلى أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" يجرى تنفيذها بعدد 60 قرية فى المرحلة الأولى كما تم العمل بمشروعات المرحلة الثانية بعدد 90 قرية من القرى الأكثر احتياجاً لتحقيق التنمية الشاملة ورفع مستوى معيشة المواطنين وتقديم خدمات لائقة وتوفير حياة كريمة لهم وذلك فى مجالات تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى والخدمات الصحية والتعليمية والبيئية وخدمات الكهرباء والإنارة والنظافة والتنسيق الحضارى ورفع كفاءة منازل الأسر الأولى بالرعاية مع توفير فرص عمل للشباب.

وأوضح المهندس مصطفى عبدالفتاح مدير عام هيئة الأبنية التعليمية فرع أسيوط أن خطة الهيئة بمبادرة حياة كريمة تضمنت إنشاء 16 مدرسة جديدة بعدد 198 فصل بتكلفة 706 مليون جنيه بتمويل من وزارة التنمية المحلية وتم استلامهم بالإضافة إلى استلام 21 مدرسة بإجمالى عدد فصول 335 فصل بتكلفة بلغت 112 مليون جنيه وذلك ضمن المرحلة الأولى للمبادرة لافتًا إلى ان المرحلة الثانية تشمل 30 مدرسة جديدة جار العمل بها بعدد 282 فصل وبتكلفة 135 مليون جنيه.

وأضاف مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط إلى أن الهيئة قامت بتوريد عدد 7 آلاف تختة مدرسية جديدة ضمن عمليات احلال وتجديد الأثاث المدرسى بمدارس القرى الاكثر احتياجاً التى تم استلامها ابتدائياً للعام المالى 2020 / 2021 لافتًا إلى قيام محافظ أسيوط بوضع حجر أساس مدرسة 30 يونيو الرسمية لغات بمنطقة قلتة بحى غرب أسيوط والتى سيتم انشائها على مساحة 3400 متر بإجمالى عدد فصول 42 فصلًا دراسيًا وضع حجر أساس مدرسة التجاريين الرسمية لغات بمنطقة المعلمين الجديدة بحى غرب والتى سيتم إنشاؤها على مساحة 4387 مترا بإجمالى 56 فصلا دراسيا على أن تبدأ الدراسة بهما العام الدراسى القادم 2021/ 2022 لاستيعاب الاقبال المتزايد فى أعداد المتقدمين على المدارس التجريبية والخاصة تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص.



محافظ أسيوط يعلن إنشاء 67 مدرسة جديدة بالقرى الأكثر احتياجًا