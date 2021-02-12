مجلس مدينة الغردقة يوقف أعمال بناء مخالف ويتحفظ على المعدات.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن اللواء عاطف وجدى، رئيس مدينة الغردقة، عن قيام حى شمال برئاسة اللواء حامد أحمد حامد، بحملة مكبرة لإيقاف البناء فى عقار مخالف بشارع السلام في مدينة الغردقة، حيث تم إيقاف البناء والتحفظ على المعدات وأدوات البناء، وتبين أن العقار على مساحة 150 مترا، وتم تحرير مخالفة لصاحب العقار بالمخالفة لقرارات رئاسة مجلس الوزراء.

وأضاف رئيس مدينة الغردقة فى بيان له، أنه كذلك شن مجلس المدينة بالتنسيق مع شرطة المرافق حملة مكبرة لإزالة إشغالات الطريق المخالفة بشوارع مدينة الغردقة بالكامل، تحت إشراف وتنفيذ رؤساء الأحياء .

وتابع رئيس مدينة الغردقة أنه سيتم مواصلة استمرار الحملات المكبرة بالشوارع والميادين العامة لضبط البناء العشوائى المخالف والقضاء على ظاهرة إشغالات الطريق المخالفة للباعة الجائلين التى تشوه الشكل العام للمدينة وشوارعها، للحفاظ على المظهر الحضارى بها.

وشدد رئيس المدينة، على أنه سيتم تطبيق سلطة القانون ومنع أى حالات تعدٍ على أراضى الدولة والبناء العشوائى تنفيذا لقرار رئيس الوزراء بالتصدى بكل حزم لجميع أعمال البناء المخالف بدون تراخيص والمخالفة للقرارات الوزارية.

وناشد رئيس مدينة الغردقة المواطنين بعدم البناء على الأراضى المملوكة للدولة بجميع أنواعها كخطوة على الطريق الصحيح للحد من حالات التعديات من أجل احترام سلطة القانون والحفاظ على أملاك الدولة.