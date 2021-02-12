اليوم السابع
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مجلس مدينة الأقصر يستكمل حملات نظافة موقف الحنطور ويرفع 5 طن مخلفات بالكرنك

الجمعة، 12 فبراير 2021 10:08 ص
مجلس مدينة الأقصر يستكمل حملات نظافة موقف الحنطور ويرفع 5 طن مخلفات بالكرنك مجلس مدينة الأقصر يستكمل حملات نظافة موقف الحنطور
الأقصر – أحمد مرعى

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استكمل رجال مجلس مدينة الأقصر، حملاتهم لتنظيف وتجميل مواقف الحنطور بالمحافظة، حيث شن قطاع النظافة بحي شمال الأقصر حملة نظافة مكبرة بقيادة أحمد زين رئيس الحى، إستهدفت تمشيط منطقة "موقف حنطور بارك معبد الكرنك "، وذلك بناء على توجيهات العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر.

ومن جانبه قال رئيس الحى ، إنه تم رفع مخلفات وروث الخيول ، وتطهيرها من الروائح الكريهة التي تنبعث من روث الخيول، حيث أسفرت الحملة عن رفع وإزالة 5 طن مخلفات، وجار مواصلة حملات نظافة هذه المنطقة، للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لمدينة الأقصر.

فيما قاد رجال قطاع النظافة بحي جنوب مدينة الأقصر، امس الخميس، حملة نظافة مكبرة، بقيادة سمير سعود مسئول النظافة وتحت إشراف حسن خليدي رئيس الحي، والتى استهدفت منطقة موقف "حنطور مرحبا"، وذلك بناء على توجيهات العميد أيمن الشريف، رئيس مدينة الأقصر، ومن جانبه قال مسئول قطاع النظافة بالمدينة، إنه تم رفع مخلفات وروث الخيول بمنطقة موقف حنطور مرحبا، وتطهيرها من الروائح الكريهة التي تنبعث من روث الخيول، حيث أسفرت الحملة عن رفع وإزالة 7 أطنان مخلفات، وجار مواصلة حملات نظافة هذه المنطقة، للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لمدينة الأقصر.

وكان قد قاد رجال مجلس مدينة الأقصر برئاسة العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، حملة لتطهير شوارع أبو الجود والصنايع والمدينة والتليفزيون وتفرعاتهم بحى وسط وجنوب مدينة الأقصر من الباعة الجائلين، وكل أشكال التعديات والإشغالات للمحال والمنشأت التجارية التى كانت تتعدى على حرم الطريق العام، وتتسبب فى شكاوى يومية من المواطنين لما تسببه من الإزعاج وعرقلة سير المارة والسيارات، وخرجت الحملات، بالتنسيق مع مديرية أمن الأقصر، تحت إشراف اللواء أشرف الأمير مساعد مدير الامن، وإدارة شرطة المرافق بقيادة الرائد بهاء أبو عايد وكيل الإدارة، والرائد محمد عبد العزيز رئيس مباحث شرطة المرافق، والنقيب شاذلي صابر من الإدارة، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر.

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حملات نظافة وتجميل مواقف الحنطور بالأقصر
حملات نظافة وتجميل مواقف الحنطور بالأقصر

 

رفع 5 طن بموقف الحنطور بمنطقة الكرنك
رفع 5 طن بموقف الحنطور بمنطقة الكرنك

 


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