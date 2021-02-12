مباحث كفر الشيخ تكشف غموض مقتل سيدة خنقا عقب خروج زوجها لصلاة الفجر

كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكنت الأجهزة الأمنية بكفر الشيخ من كشف غموض مقتل سيدة خنقًا، وسرقة مصوغاتها الذهبية، فى منزلها بمدينة قلين، وتمكنت من ضبط المتهم، معترفاً بجريمته بدافع السرقة، لمروره بضائقة مالية.

تلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من «أ.ع.ا»، 77 سنة، على المعاش، مقيم بمدينة قلين، بأنه أثناء عودته من صلاة الفجر بالمسجد المجاور لمنزله، فوجئ بشخص يدفعه للأمام خارجًا من منزله واعتدائه على زوجته واكتشافه سرقة مصوغاتها الذهبية.

انتقلت قوة أمنية من المباحث بقيادة المقدم علاء سكران، رئيس مباحث مركز قلين، ومعاونيه لمكان البلاغ، وتبين من خلال الفحص والمعاينة، العثور علي جثة «م.ا.أ.ش»، 48 سنة، ربة منزل، مسجاه بأرضية حجرة النوم، ترتدي كامل ملابسها، وسلامة منافذ المنزل، ووجود بعثرة بمحتويات المنزل وسرقة غويشتين ذهب.

وشكل اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية فريق بحث برئاسة العميد ياسر عبد الرحيم، رئيس المباحث الجنائية، والمقدم علاء سكران، رئيس مباحث مركز قلين، ومعاونيه، لكشف ملابسات الواقعة وضبط مرتكبيها، وتركزت جهوده فحص المترددين علي المجني عليها وبيان وجود أي خلافات بينها وآخرين قد ترتقي للقتل.

وتوصلت تحريات فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة جار المجني عليها ويدعي «ي.م.أ.ع»، 25 سنة، عاطل، ومقيم بحي المرج بمحافظة القاهرة، وذلك نظرًا لمروره بضائقة مالية، ولاذ بالفرار عقب ارتكابه الواقعة، وجري تحديد مكانه في أحد الأحياء بمحافظة القاهرة.

وكشفت التحريات أن المتهم يسكن بمنزل شقيق زوج المتوفاة منذ 4 أشهر، وكان يرصد تحركات المجني عليها وزوجها، خاصة بعد معرفته بحالتهما المادية الميسورة، ومروره بضائقة مالية، وتمكنت مباحث قلين برئاسة المقدم علاء سكران، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام، من ضبط المتهم بمحل اختبائه، وبحوزته المشغولات الذهبية "غويشتين"، وبمواجهته اعترف تفصيليًا بارتكاب الواقعة، وقرر قيامه بالصعود إلى شقة المجني عليها، مستغلًا خروج زوجها إلى المسجد لأداء صلاة الفجر، وقام بفتح الباب عن طريق مفتاح موضوع بالخارج لحين عودة الزوج إلي منزله، وفور شعورها بوجوده عاجلها بأن أطبق على أنفاسها بكلتا يداه، فأحدث إصابتها التى أودت بحياتها في الحال، واستولى على غويشتين ذهبيتين خاصة بالمجني عليها، وفوجئ بقدوم زوجها من الخارج فدفعه بكلتا يداه، وفر هاربًا، فتحرر المحضر رقم 861 لسنة 2021 إداري مركز شرطة قلين، وبعرضه علي النيابة العامة أمرت بحبسه 4 أيام علي ذمة التحقيق.