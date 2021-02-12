اليوم السابع
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كندا تتوقع الحصول على 400 ألف جرعة من لقاح فايزر الأسبوع المقبل

الجمعة، 12 فبراير 2021 01:00 ص
كندا تتوقع الحصول على 400 ألف جرعة من لقاح فايزر الأسبوع المقبل اجراءات مكافحة فيروس كورونا
أوتاوا أ ش أ

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أعلن الجنرال دانى فورتين، القائد العسكرى الذى يشرف على توزيع اللقاحات فى كندا، إن شركة فايزر أكدت أنها ستشحن 400 ألف جرعة من لقاح كورونا إلى البلاد اعتبارا من يوم الاثنين القادم.

ومن المفترض ، أن تحصل كندا خلال الأسابيع الأربعة المقبلة، على ما يقرب من 1.8 مليون جرعة من شركة فايزر، و 168 ألف جرعة أخرى من شركة موديرنا. لكن شحنة موديرنا القادمة فى 22 فبراير ليست سوى ثلثى ما كان من المفترض أن تكون.

وقالت متحدثة باسم شركة فايزر كندا إن تطويرات مصنع الشركة فى بلجيكا اكتملت وأن الإنتاج عاد إلى المسار الصحيح لتلبية طلب كندا بلحصول على أربعة ملايين جرعة بحلول نهاية مارس.

 


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