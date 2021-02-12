قريتنا محظوظة لاختيارها ضمن حياة كريمة.. أهالى أقليت بأسوان يتحدثون عن احتياجاتهم

أسوان - عبد الله صلاح

انتقلت عدسة "اليوم السابع" إلى قرية أقليت بمركز كوم أمبو محافظة أسوان، للاستماع للأهالى حول احتياجاتهم المطلوبة خلال مبادرة "حياة كريمة"، وكيف يتوقعون مستقبلهم بعد قرار رئيس الجمهورية بتطوير الريف المصرى ؟.

الحسن على خليفة، باحث اجتماعى متخصص فى شئون الشباب والمجتمع، من أهالى القرية، تحدث لـ"اليوم السابع"، عن مبادرة الرئيس قائلاً: "إن مبادرة حياة كريمة هى مبادرة عظيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى لأنها تستهدف المجتمعات القروية الأكثر احتياجا، ووصف "أقليت" بأنها من القرى "المحظوظة" لاختيارها ضمن المبادرة الرئاسية ولكونها ستغطى جميع مناحى الحياة فى القرية.

وأضاف "خليفة"، أن من أهم القطاعات التى تعمل المبادرة على توفيرها هو مياه الشرب والصرف الصحى، موضحاً بأن القرية تقع على نهر النيل بنطاق مركز كوم أمبو، ورغم ذلك فإن خطوط مياه الشرب تحتاج إلى صيانة نظراً لتقادمها واستهلاكها، مشيراً إلى أن محطة مياه شرب فطيرة هى المحطة الوحيدة التى تخدم مركزى كوم أمبو ونصر النوبة، وبعد مرور نحو 25 سنة وزيادة الرقعة السكانية يحتاج الأهالى إلى محطة أخرى تعمل بجانبها لزيادة ضخ المياه.



جانب من أعمال التطوير



صحفى اليوم السابع مع الأهالى



قرية أقليت



الأطفال بالقرية



الطرق بالقرية