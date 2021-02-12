طقس معتدل على محافظة أسيوط وانخفاض في درجات الحرارة .. فيديو لايف

أسيوط - هيثم البدري

شهدت محافظة أسيوط حالة من استقرار حالة الطقس على جميع أنحاء المحافظة، وسيولة مرورية بشوارعها منذ الساعات الأولى لصباح اليوم عدا شبورة بسيطة في الطرق الفرعية للقري بسبب الزراعات الموجودة فيها.

وقدم " اليوم السابع"، بثا مباشرا لحالة الطقس في إطار الخدمة اليومية المتعلقة بحالة الطقس والتي يقدمها اليوم السابع لمتابعيه في كل محافظات مصر، حيث تم البث من وسط مدينة أسيوط، وشهدت انخفاضا لدرجات الحرارة ليلا تصل إلى السقيع في بعض القري الزراعية نظرا لطبيعة القرية والزراعات الكبيرة بها لكن سرعان ما تعاود درجات الحرارة في الإعتدال بعد الفجر.

ومع بدء لحظات شروق الشمس، حيث تشرق الشمس مع عدم وجود غيوم أو سحب أو شبورة، عدا ببعض الطرق الفرعية وسط الزراعات او الصحراوية، ولكنها شبورة خفيفة لا تؤثر علي إنعدام الرؤيا، كما شهدت الطرق الرئيسية وشوارع المحافظة سيولة مرورية للمركبات بالشوارع.