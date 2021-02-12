طقس الخليج.. غائم بالسعودية وضباب خفيف بالامارات ومعتدل بالبحرين

كتب وكالات

تشهد منطقة الخليج تباين فى درجات الحرارة، فمن المتوقع أن تكون سماء السعودية غائمة جزئياً مع تشكيلات من السحب الرعدية ، وفى الامارات تشكل ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية ، وفى البحرين سيكون معتدلا مع بعض السحب ، وفى الكويت العظمى 26 °ﻡ

السعودية

توقع المركز الوطنى للأرصاد فى تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم سماء غائمة جزئياً على غرب وجنوب غرب المملكة قد تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية على مرتفعات منطقتى عسير والباحة وطقس مستقر بوجه عام على باقى مناطق المملكة، كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من شمال المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالى والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبى بسرعة 15-35 كم ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

الامارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد، تشكل ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية صباحاً، فيما يصبح الطقس صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، ورطبا ليلاً وصباح السبت مع تشكل الضباب والضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة شمالية غربية 10 – 20 كم س، تصل إلى 30 كم س.

الخليج العربي: خفيف الموج – متوسط أحياناً.فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:05 والمد الثانى عند 03:11 والجزر الأول عند الساعة 20:21 والجزر الثانى عند الساعة 07:37.

بحر عمان: خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند 09:52 والمد الثانى عند الساعة 23:04 الجزر الاول عند الساعة 16:24 والجزر الثانى عند الساعة 05:11.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبى 24 17 95 45 دبــى 25 16 95 35 الشارقة 25 14 95 35 عجمان 24 17 95 40 أم القيوين 25 14 95 40 رأس الخيمة 24 16 90 35 الفجيرة 26 19 75 30 العين 28 16 95 25 ليوا 27 15 90 35 الرويس 23 16 90 55 السلع 22 15 90 50 دلما 20 17 90 60 طنب الكبرى 25 19 85 50 طنب الصغرى 25 19 85 50 أبو موسى 25 19 85 50

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات ان الطقس اليوم ، الجمعة ، فى مملكة البحرين، سيكون معتدلا مع بعض السحب ، مع فرصة لتشكل ضباب خفيف فى بعض المناطق عند الصباح الباكر.

الرياح: شمالية غربية من 7 إلى 12 عقدة وتصل من 13 إلى 18 عقدة أحيانا خلال النهار.

ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن 2 إلى 4 أقدام فى عرض البحر.

درجة الحرارة: العظمى 25 درجة مئوية والصغرى 14 درجة مئوية.

الكويت

درجة الحرارة العظمى: 26 °ﻡ

نهارًا

دافئ والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم ساعة .

ليلًا

مائل للبروده الى بارد والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق .

الرطوبة النسبية: العظمى 95 % والصغرى 45 % .