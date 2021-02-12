اليوم السابع
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طعن رجل حتى الموت خارج محطة مترو غرب لندن والشرطة تفتح تحقيقات عاجلة

الجمعة، 12 فبراير 2021 01:43 م
طعن رجل حتى الموت خارج محطة مترو غرب لندن والشرطة تفتح تحقيقات عاجلة الشرطة البريطانية
كتب محمد جمال

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فتحت الشرطة البريطانية، تحقيقا بعد العثور على جثة رجل مصاب بعدة طعنات، أدت إلى مقتله خارج محطة مترو في بارسونز جرين غرب لندن، وقالت الشرطة في بيان، إن ضباطها استدعوا إلى المنطقة حوالي الساعة 6.42 مساء أمس الخميس بسبب تقاريرعن وقوع إشكال بين ثلاثة رجال، بحسب " روسيا اليوم".

وعند وصولهم، إلى الموقع مع مسعفين من خدمة الإسعاف في لندن والإسعاف الجوي، قالت الشرطة، إنها حددت مكان الرجل، الذي يعتقدون أنه يبلغ من العمر 19 عاما، مصابا بجروح بليغة جراء طعنه لمرات عدة.

وحاول المسعفون إنقاذ حياته، لكن الشرطة قالت، إن الرجل توفي في مكان الحادث في الساعة 7.28 مساء.

كما تم العثور على شخص آخر يعتقد، أنه في أواخر سن المراهقة مصابا بطعنات ونقل إلى المستشفى، إلا أن إصابته ليست خطرة، وقد غادر الرجل الثالث مكان الحادث قبل وصول الشرطة وحتى الآن لم يتم القبض على أحد.


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