طبيب بنى سويف يكشف تفاصيل اعتداء شخص على سيارته

بنى سويف هانى فتحى

قال الطبيب رفعت رمضان أخصائى باطنة بمستشفى عزل الواسطى المركزى شمال محافظة بنى سويف، الذى تعرض للاعتداء من قبل شخص على سيارته الموجودة أمام منزله إنه كان يجهز نفسه للذهاب إلى المستشفى.

وأضاف الدكتور رفعت رمضان لـ"اليوم السابع" أعمل فى مستشفى الواسطى المركزى مستشفى عزل ونبطجيتى 24 ساعة وكان المفروض أذهب للمستشفى الساعة التاسعة صباحا لاستلام العمل مكان زميلى الموجود من أمس داخل المستشفى، متابعا: فوجئت بأحد الأشخاص يطرق على باب المنزل ويطلب من زوجتى أن تخبرنى للذهاب معه للكشف على زوجته فى إحدى العزب القريبة من قريتى بنى حدير وزوجتى أخبرته بأننى فى طريقى إلى المستشفى وأن يطلب لزوجته الإسعاف أو أن يذهب بها إلى المستشفى.

وتابع الطبيب: فوجئت وأنا أرتدى ملابسى بصراخ زوجتى فذهبت إلى البلكونة لأجد الشخص كسر السيارة وحطم الزجاج الخاص بها، فنزلت إلى الشارع إلا أن الشخص حاول الاعتداء عليه وتدخل بعض المواطنين وذهب الشخص.

وقال الدكتور رفعت رمضان، إننى كنت متواجدا فى منزلى أجهز نفسى للذهاب إلى المستشفى وكان على الشخص أن يتفهم أن هناك مرضى فى انتظارى داخل المستشفى، مشيرا إلى أنه إذا كانت حالة زوجتى خطيرة فهى تحتاج إلى مستشفى وليس طبيب بدون أجهزة لأنه فى المنزل.

من جانبه قال الدكتور مصطفى هارون نقيب أطباء بنى سويف أن مجلس النقابة يدين ما حدث للطبيب، مشيرا إلى أن حالة الطوارئ مكانها المستشفى وليس منزل الطبيب.

وتعرض الطبيب رفعت رمضان أخصائى باطنة بمستشفى عزل الواسطى المركزى شمال محافظة بنى سويف، للاعتداء من قبل شخص حيث حطم سيارته الموجودة أمام منزله، ورصدت زوجة الطبيب فى فيديو تم نشره على صفحته على الفيس بوك قيام أحد الأشخاص بالطرق على بوابة المنزل وقيامه بتكسير سيارة الطبيب، لرغبة الشخص فى اصطحاب الطبيب للكشف على زوجته داخل منزله، إلا أن الطبيب أخبره بأن لديه نبطشية عمل داخل مستشفى العزل.

وقال الطبيب لـ"اليوم السابع" إنه كان يستعد لمغادرة المنزل للذهاب إلى العمل بمستشفى عزل الواسطى المركزى، وفوجئ قبيل مغادرة المنزل بشخص يطالبه بالذهاب معه للكشف على زوجته، مشيرا إلى أن زوجته أخبرت المواطن بأنه متأخر على العمل داخل المستشفى وعليه اصطحاب المريضة إلى إحدى المستشفيات أو طلب الإسعاف.

وأضاف الطبيب أنه فوجئ بالشخص يحطم سيارته، مشيرا إلى أنه نزل إلى الشارع إلا أن الأهالى طالبوا المواطن بالذهاب.

وتلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف بلاغا من مركز شرطة الواسطى شمال بنى سويف يفيد حضور رفعت رمضان أخصائى باطنة بمستشفى الواسطى المركزى ومقيم قرية بنى حدير يحرر محضر ضد " م.ع " يتهمه بتحطيم سيارته مستندا إلى فيديو تم تصويره من قبل زوجته بالموبايل تحرر محضر رقم 848 إدارى الواسطى واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.