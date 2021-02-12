اليوم السابع
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ضبط 8.5 لحوم مفرومة وكبده فاسدة بثلاجة أغذية بدون ترخيص بالقليوبية

الجمعة، 12 فبراير 2021 12:21 م
ضبط 8.5 لحوم مفرومة وكبده فاسدة بثلاجة أغذية بدون ترخيص بالقليوبية لحوم فاسدة - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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شنت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، حملة مكبرة على الأسواق والشوادر ومصانع الأغذية بنطاق المحافظة، للتأكد من جودة السلع المعروشضة لجمهور المستهلكين، حفاظا عليهم من ضعاف النفوس ومريدى التربح السريع، وتم تحرير محاضر بالمخالفات وإحالتها للنيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء حاتم الحداد مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية، إخطار من العقيد أحمد عبد العليم رئيس مباحث تموين القليوبية، يفيد شن حملة مكبرة على الأسواق والشوادر لضبط كميات الأغذية الغير صالحة للاستهلاك الأدمى حفاظا على صحة جمهور المستهلكين.

وتمكنت الحملة من ضبط 8.5 طن مفروم لحوم وكبدة غير صالحة للاستهلاك الأدمى لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


امن القليوبية

مباحث تموين القليوبية

لحوم فاسدة

كبدة فاسدة

لحوم غير صالحة للاستهلاك

مديرية امن القليوبية

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