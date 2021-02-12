ضبط 3 أطنان سكر تموينى مدعم بأجا دقهلية أثناء تهريبها لمحافظة مجاورة

الدقهلية شريف الديب

تمكنت حملة من رئاسة مركز ومدينة أجا بمحافظة الدقهلية، بقيادة رحاب المزين رئيس مركز ومدينة أجا، و بمشاركة فريق العمل التنفيذى، كل من أحمد النادى و أحمد حجازى نائبى رئيس المركز، وفريق العمل الميدانى برئاسة المركز والمتابعة الميدانيه وإدارة التموين بأجا، وبالتنسيق مع مركز شرطة أجا ، ليلا من ضبط سيارة مغطاة محملة بسكر تموينى مدعم من الدولة متوجهه إلى سمنود غربيه، وتبلغ إجمالي الكمية 3 طن قبل بيعها في السوق السوداء.

تم ذلك أثناء عمل فريق العمل التنفيذى واللجنة المشكلة لمتابعة تحصيل الرسوم بالقرش السمكى بمنية سمنود. وعلى الفور تم التحفظ على كمية السكر المضبوطة، وتسليم السيارة والسائق إلى مركز شرطة اجا، كما تم التحفظ على الكميه بمعرفة إدارة تموين أجا، وشرطه مباحث التموين، وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراء القانونية.