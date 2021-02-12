صور.. محافظ الأقصر يتفقد موقع هبوط أرضى بجوار كمين "يسي" بالطريق الزراعى

الأقصر – أحمد مرعى

تفقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الجمعة، موقع الهبوط الأرضي بأحد جوانب الطريق امام كمين "يسى" الأمني بطريق "الأقصر- قنا" الزراعي، وذلك فور تلقيه إخطاراً من مديرية الطرق والكبارى بالمحافظة.

وخلال جولته بمنطقة الهبوط الأرضى، وجه المحافظ بسرعة إعادة الجزء الذي حدث به الهبوط في الطريق إلى وضعه الأصلي ورصفه وتمهيده للسير ومرور السيارات والحافلات، مشدداً على سرعة إنجاز العمل وإنهائه في وقت قياسي.

وأكد المهندس أسعد مصطفى مستشار المحافظ للمشروعات ومدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة أنه تم إصلاح الهبوط بالتعاون مع حي المطار والطرق وبالتنسيق مع إدارة مرور الأقصر وسيتم ترميم وتأهيل ورصف الطريق بالتنسيق مع مرور الأقصر والجهات المعنية لإعادته إلى ما كان عليه، وتعديل المسار في حالة إجراء الإصلاحات وحتى لا تتكرر مثل هذه الواقعة مرة أخرى، ورافق المحافظ في جولته اللواء دكتور عماد أبو العزايم سكرتير مساعد محافظة الأقصر، وعدد من مسؤولي المرور والطرق ومجلس مدينة الأقصر وقيادات حي المطار بالأقصر.

وكان قد زار وفد من الشركة المشرفة على مشروع إنشاء محطة توليد الطاقة الكهربائية بقدرة 2250 ميجاوات بقرية الهنادى التابعة لمركز ومدينة إسنا، مقر الأرض المخصصة للمحطة لمتابعة التعديات الواقعة على المنطقة، لرصدها بالكامل تمهيداً لبدء إزالتها خلال الأيام المقبلة قبل إنطلاق العمل بالمشروع رسمياً، ويقول المهندس محمد كريم مدير محطات شبكات إسنا، أنه تم تنظيم تلك الجولة بعد ظهور عدد من التعديات بمنطقة إقامة وبناء المحطة الجديدة خلال الفترة المقبلة، وتم بالفعل رصد التعديات على أرض الواقع تمهيداً لخروج حملات لإزالتها، موضحاً أنه زار منذ أيام مقر العمل بالمحطة وفد من الشركة بقيادة مدير المشروع ( mr . pam remwi )، برفقة كل من المهندس على عبدالرحمن مدير محطة إسنا، والمهندس عبدالحكيم سلطان مدير عام محطات إسنا، ونائب رئيس المدينة عبدالرحيم طايع.



متابعة المحافظ لموقع هبوط أرضى بجوار كمين يسي



محافظ الأقصر يتفقد موقع هبوط أرضى بجوار كمين يسي بالطريق الزراعى