صور.. رصد تعديات على منطقة إقامة أول محطة لتوليد الكهرباء الحرارية بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

زار وفد من الشركة المشرفة على مشروع إنشاء محطة توليد الطاقة الكهربائية بقدرة 2250 ميجاوات بقرية الهنادى التابعة لمركز ومدينة إسنا، مقر الأرض المخصصة للمحطة لمتابعة التعديات الواقعة على المنطقة، لرصدها بالكامل تمهيداً لبدء إزالتها خلال الأيام المقبلة قبل إنطلاق العمل بالمشروع رسمياً.

ويقول المهندس محمد كريم مدير محطات شبكات إسنا، أنه تم تنظيم تلك الجولة بعد ظهور عدد من التعديات بمنطقة إقامة وبناء المحطة الجديدة خلال الفترة المقبلة، وتم بالفعل رصد التعديات على أرض الواقع تمهيداً لخروج حملات لإزالتها، موضحاً أنه زار منذ أيام مقر العمل بالمحطة وفد من الشركة بقيادة مدير المشروع ( mr . pam remwi )، برفقة كل من المهندس على عبدالرحمن مدير محطة إسنا، والمهندس عبدالحكيم سلطان مدير عام محطات إسنا، ونائب رئيس المدينة عبدالرحيم طايع.

وتم خلال الجولة تفقد مكان المشروع على أرض الواقع فى أرض الهنادى التابع مجلس قروى الدير، ثم توجهوا إلى محطة الحميدات الكهربائية لمعرفة قدرة المحطة ودراسة التغذية من المحطة فى بداية المشروع، ثم تفقدوا محطة محولات إسنا الرئيسية للتنسيق معها لمعرفة الإحداثيات وتم التنسيق مع عبدالرحيم طايع نائب رئيس مجلس المدينة لإزالة أى عقبات تواجة المشروع.

وتتواصل بمدينة إسنا أعمال التجهيز لبدء العمل فى إنشاءات أول محطة توليد كهرباء حرارية بالأقصر، وذلك عبر القيام بأعمال رصد موقع المحطة والبيئة المحيطة بها، حيث تم العمل فى المجصات فى موقع محطة محولات الكهرباء البخارية بالماء لقرية الهنادى، وكذلك دراسة تقييم الأثر البيئى الذى يقوم عليه الزراعة والهواء والمكان والتربة والأجسام والحشرات والنباتات وغيرها من الطبيعة البيئية على هذه الأرض لطبيعة ملائمة المكان للمشروع، وقام وفد بمعرفة كل من المهندس محسن أحمد من هيئة البيئة، والمهندس محمد كريم مدير محطات محولات إسنا، بالبدء فى أعمال دراسة تقييم البيئة عبر هذه اللجنة من وزارة البيئة، وجاء ذلك بعد فترة من توقف العمل لظروف أزمة فيروس كورونا، حيث زار وفد من وزارة البيئة، خلال الفترة الماضية مقر أول محطة توليد كهرباء حرارية بمحافظة الأقصر، للقيام بأعمال رصد موقع المحطة والبيئة المحيطة بها، حيث التقوا بعدد من العمد وكبار وأهالى قريتى الحميدات والهنادى بمدينة إسنا، وبحثوا معهم مطالبهم من المسئولين قبيل بدء العمل رسمياً بالمحطة وكيفية الاستفادة الأمثل من أهالى البيئة القريبة من المحطة فى الإنشاءات والتشغيل والتوظيف وخلافه.



تعديات بموقع أول محطة لتوليد الكهرباء الحرارية بالهنادى جنوب الأقصر



جانب من التعديات بمنطقة أرض المشروع



جانب من التعديات على ارض المشروع



جولة الوفد على منطقة المحطة قبل البدء فى الانشاءات



رصد التعديات على منطقة إقامة أول محطة لتوليد الكهرباء الحرارية بالهنادى



زيارة لرصد التعديات على منطقة إقامة أول محطة لتوليد الكهرباء الحرارية