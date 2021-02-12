صور.. تحرير وضبط 25 مخالفة تموينية فى حملة على المقاهى والمطاعم بمدينة القرنة

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة، حملات تموينية فى مدينة القرنة، وذلك في إطار خطة العمل الصادرة من الدكتور على مصيلحى وزير التموين، وفي ظل توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

ويقول الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه قامت مديرية التموين بالاقصر بحملة تموينية موسعة مساء بناحية مركز القرنة بقيادة المهندس عبدالرازق الصافى وكيل المديرية، والمهندس جبريل بكري مدير عام التجارة الداخلية، وبالاشتراك مع محمود عبد العال مدير إدارة تموين القرنة، وحسين محمد علي مدير الرقابة بالإدارة والسادة العاملين بالإدارة، حيث تم المرور علي جميع الأنشطة التجارية والتموينية والمقاهي والمطاعم والكافتريات للتأكد من مدي الالتزام بالقوانين والإجراءات الاحترازية.

وأضاف وكيل تموين الأقصر أنه أسفرت الحملة عن ضبط عدد 8 قضية عدم حمل شهاده صحيه مقاهي ومحلات بيع مواد غذائية، وعدد 6 قضية عدم الإعلان عن الاسعار في مجال السوبر ماركت، وعدد 3 قضية عدم ممارسة النشاط خلال ساعات العمل لمستودعات البوتاجاز بناحية القرنة، وعدد 3 قضية عدم إعلان عن سعر اسطوانه البوتاجاز المدعمة، وعدد 5 قضية عدم الإعلان عن اسعار الشحوم والزيوت بمحطات خدمة تموين السيارات بناحية القرنة، وذلك بإجمالي عدد 25 قضية تموينية وجاري العرض على النيابة العامة.

وكانت قد شنت شرطة المرافق بمحافظة الأقصر، حملة مكبرة تحت إشراف اللواء أشرف منير نائب مدير الأمن واللواء نادر وصفى مساعد مدير الأمن بقيادة المقدم خالد الغول مدير شرطة المرافق بالأقصر بشوارع الصنايع، المنشية، شرق السكة، المدينة المنورة، المحطة، موقف أرمنت، وأسفرت الحملة عن تحرير 118 محضرا تضمنت 27 محضر إشغالات، 9 محاضر نظافة عامة، 16 محضر مضبوطات متنوعة، 20 محضر طب بيطرى، 53 محضر إزالات إدارية، محضر إدارة منشآت بدون ترخيص، و8 محاضر لباعة جائلين، وتم تنظيم الحملات فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر واللواء خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاقصر بتكثيف مجهودات شرطة المرافق لرفع الإشغالات والتعديات على الطرق الرئيسية والجانبية وتحقيق الانضباط العام ومتابعة المقاهى والمطاعم على مستوى مراكز ومدن المحافظة.



تحرير وضبط 25 مخالفة تموينية فى حملة على المقاهى والمطاعم بمدينة القرنة



جانب من الحملات ف المحلات غرب الأقصر