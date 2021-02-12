اليوم السابع
Ads
الجمعة، 12 فبراير 2021 07:12 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صحة البحر الأحمر تنظم قافلة طبية بمنطقتى أبرق والخير فى الشلاتين..صور

الجمعة، 12 فبراير 2021 05:49 م
صحة البحر الأحمر تنظم قافلة طبية بمنطقتى أبرق والخير فى الشلاتين..صور
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة البحر الأحمر، عن توقيع الكشف الطبى علي 109 مواطن بمنطقتي أبرق والخير شمال مدينة الشلاتين بمحافظة البحر  كذلك تم صرف علاج مجاني للمرضى 
 
وقال الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن القوافل العلاجية التي توفدها المديرية شهريا لمدن المحافظة المختلفة، تنفيذا  لتوجيهات  الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، قامت اليوم بالكشف الطبي علي أهالي أبرق والخير بمدينة الشلاتين، على مدار يومى 10 و 11 فبراير ، مشيرا الى أن القافلة قامت بصرف  العلاج لـ 109 مواطن  واجراء 16 فحص معملى و4 حالات اشعة، و19 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة، مؤكدا القوافل العلاجية مستمرة فى تنفيذ عملها لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي محافظة البحر الأحمر.
 
109(1)~1 
109(2)~1 
109(3)~1 
109(4)~1 
 
 
 

 


قوافل طبية

الشلاتين

اخبار البحر الاحمر

اخبار المحافظات

محافظة البحر الأحمر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس مدينة شلاتين يتفقد أعمال التطوير بمركز الخدمات البريدية جنوب البحر الأحمر

الثلاثاء، 12 يناير 2021 02:08 م

الزفاف فى شلاتين 3 أيام.. الأول للسيدات والثانى لأهل العروسين والثالث لـ"العقد"

الخميس، 17 ديسمبر 2020 03:00 ص

مرشحو تنسيقية شباب الأحزاب بالقائمة الوطنية من شلاتين: سنكون صوت أهلنا

الإثنين، 12 أكتوبر 2020 07:38 م

الثروة المعدنية تشكل لجنة لدراسة مشاركة القطاع الخاص بشركة شلاتين

الأحد، 08 مارس 2020 01:32 م

نجيب ساويرس لرويترز: أتفاوض لشراء 51% من شركة شلاتين للثروة المعدنية المصرية

الأحد، 23 فبراير 2020 09:36 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة