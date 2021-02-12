صحة البحر الأحمر تنظم قافلة طبية بمنطقتى أبرق والخير فى الشلاتين..صور

وقال الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن القوافل العلاجية التي توفدها المديرية شهريا لمدن المحافظة المختلفة، تنفيذا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، قامت اليوم بالكشف الطبي علي أهالي أبرق والخير بمدينة الشلاتين، على مدار يومى 10 و 11 فبراير ، مشيرا الى أن القافلة قامت بصرف العلاج لـ 109 مواطن واجراء 16 فحص معملى و4 حالات اشعة، و19 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة، مؤكدا القوافل العلاجية مستمرة فى تنفيذ عملها لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي محافظة البحر الأحمر.