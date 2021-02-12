"صحة أسوان" تنظم قافلة طبية للكشف على 3626 مواطنا بالمجان

أسوان - عبد الله صلاح

نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان، قافلة طبية للكشف المجاني في قرية الغوالية بمركز إدفو، وقرية أقليت بمركز كوم أمبو، واستمرت لمدة يومين في كل قرية، وتم توقيع الكشف الطبي على 3626 مواطنا، وضمت القافلة عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وعقد ندوات توعية للأهالى.

وتأتى تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور إيهاب عماد حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان، وإشراف الدكتور طارق صبح، منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية.