شاهد مواطن يعتدى على سيارة طبيب مستشفى عزل الواسطى فى بنى سويف

وظهرت الزوجة فى الفيديو وهى تصرخ وتطالب شخص بعدم تكسير سيارة زوجها إلا أنه قام بتكسير السيارة بالحجارة ولم يستجب لصراخ السيدة، التى أخبرته أن زوجها لديه نبطشية فى مستشفى العزل وذاهب إليها الآن ولا يستطيع الذهاب معك الى المنزل للكشف على زوجتك.

وتعرض الطبيب رفعت رمضان أخصائى باطنة بمستشفى عزل الواسطى المركزى شمال محافظة بنى سويف، لتعدى شخص على سيارته الموجودة أمام منزله.

ورصدت زوجة الطبيب فى فيديو تم نشره على صفحته على الفيس بوك قيام أحد الأشخاص بالطرق على بوابة المنزل وقيامه بتكسير سيارة الطبيب، لرغبة الشخص فى اصطحاب الطبيب للكشف على زوجته داخل منزله، إلا أن الطبيب أخبره أنه لديه نبطشية عمل داخل مستشفى العزل الآن.

وقال الطبيب لـ"اليوم السابع" أنه كان يستعد لمغادرة المنزل للذهاب إلى العمل بمستشفى عزل الواسطى المركزى، وفوجئ قبيل مغادرة المنزل بشخص يطالبه بالذهاب معه للكشف على زوجته، مشيرا إلى أن زوجته أخبرت المواطن أنه متأخر على العمل داخل المستشفى وعليه اصطحاب المريضة إلى إحدى المستشفيات أو طلب الإسعاف.

وأضاف الطبيب أنه فوجئ بالشخص يحطم سيارته، مشيرا إلى أنه نزل إلى الشارع إلا أن الأهالى طالبوا المواطن بالذهاب.

وتلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف بلاغا من مركز شرطة الواسطى شمال بنى سويف يفيد حضور رفعت رمضان اخصاءى باطنة بمستشفى الواسطى المركزى ومقيم قرية بنى حدير يحرر محضر ضد " م.ع " يتهمه بتحطيم سيارته مستندا إلى فيديو تم تصويره من قبل زوجته بالموبايل، وتحرر محضر رقم 848 إدارى الواسطى واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .