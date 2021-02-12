شاهد لحظة تقديم الكفن لإنهاء خصومة ثأرية فى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

ينشر "اليوم السابع" فيديو لحظة قيام عائلة جاد الرب تقديم الكفن لعائلة فتحى الشرقاوي بمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف.

وقامت عائلة جاد الرب بتقديم الكفن لعائلة فتحى الشرقاوى وسط حضور من القيادات الطبيعية بمركز ببا جنوب بنى سويف.

ونجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة بني سويف بمشاركة القيادات الطبيعية ورجال الدين في إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف.

وشهدت قرية جزيرة ببا التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين جاد الرب، وفتحي الشرقاوي بعزبة هاشم بمركز ببا جنوب المحافظة فى حضور الدكتور عبدالله على مبروك عضو مجلس النواب و عدد من القيادات التنفيذية، والشعبية، والأمنية والدينية.

وقامت عائلة جاد الرب بتسليم الكفن إلى عائلة الشرقاوى حيث تسلم الطفل احمد نجل المتوفى محمد فتحى الكفن وقبل وعائلته التصالح وإنهاء الخصومة بين العائلتين، وشهدت عزبة هاشم التابعة لمركز ببا مقتل محمد فتحى احمد 43 سنة فى مشاجرة نشبت بين عائلتى جاد الرب وفتحى الشرقاوى والقت قوات الأمن القبض على المتهمين.