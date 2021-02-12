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سماع دوى انفجار فى محيط بلدة خان أرنبة فى القنيطرة بسوريا

الجمعة، 12 فبراير 2021 12:09 ص
سماع دوى انفجار فى محيط بلدة خان أرنبة فى القنيطرة بسوريا الأوضاع فى سوريا - أرشيفية
كتب أحمد عرفة

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أكدت وسائل إعلام سورية سماع دوي انفجار في محيط بلدة خان أرنبة في القنيطرة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.
 
وفى وقت سابق أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تقريرا بعنوان "جرائم الفصائل الموالية لتركيا فى شمال شرق سوريا"، وذلك فى إطار الحملة الإلكترونية التى أطلقتها المؤسسة بداية الشهر الجارى بعنوان "الشمال السورى ينزف" لدعم ضحايا الانتهاكات الناتجة عن التدخل التركى والفصائل الموالية لها فى شمال شرق سوريا.
 
وتناول التقرير انتهاكات حقوق الإنسان داخل شمال شرق سوريا وبالتحديد فى مناطق سيطرة الفصائل المسلحة الموالية لتركيا خلال الفترة من يناير 2020 إلى يناير 2021، حيث ارتكبت هذه المليشيات عمليات قتل خارج إطار القانون بشكل منهجى لتخويف وترهيب المواطنين من أجل قبولهم للاحتلال التركى، بما فى ذلك عمليات الاعتقال والاحتجاز لأشخاص معترضين على سياسات هذه الفصائل والانتهاكات التي تمارسها، وأوضح التقرير أن سياسة الإفلات من العقاب هي السائدة فى كل هذه الوقائع.

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