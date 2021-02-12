سك 2000 عملة معدنية وأوراق نقدية فى إيطاليا تكريما لمارادونا.. صور

فاطمة شوقى

كانت إيطاليا إحدى الأراضى المفضلة للأسطورة الأرجنتينى دييجو أرماندو مارادونا، وتألق كثيرا فى هذا البلد، على الرغم من الألم الذى سببته خسارة نهائى كأس العالم 1990 الذى أقيم فى تلك المنطقة، وترك مارادونا فى هذه الدولة بصمة لا تمحى فى قلوب جميع الإيطاليين لدرجة تم سك العديد من العملات المعدنية والأرواق النقدية هناك.



عملة مارادونا

ونشرت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية العملات المعدنية والأوراق النقدية لمارادونا التى تم سكها فى إيطاليا، وتم إصدارها في كاستيلينو ديل بيفيرنو، وهي بلدة في موليزي في مقاطعة كامبوباسو، جنوب الدولة الأوروبية.



اوراق نقدية لمارادونا

وأشارت الصحيفة، إلى أن سلطات بلدة كاستيلينو ديل بيفيرنو وافقت على إصدار 2000 قطعة معدنية وأرواق نقدية لتكريم لاعب كرة القدم الأسطورة مارادونا الذى توفى فى 25 نوفمبر الماضى.

على الرغم من أن هذه السندات ليست مناقصة قانونية، لأن هذا قد يمثل مخالفة مع دار سك النقود والاتحاد الأوروبي، فإن العملات المعدنية المارادونية التي تم سكها لها قيمة دوكات (2 يورو) ويمكن استخدامها للتسويق في جميع المحلات الرسمية التابعة لها كاستيلينو.



ورقة ال 50 دوكاتى المارادونية

تُظهر العملة صورة مارادونا على جانب واحد وشعار النبالة لبوربون على الجانب الآخر، وقال عمدة البلدة الإيطالية، إنريكو فراتانجيلو، "مارادونا جعلني أشعر أنني بطل حقيقي، رجل حقيقي على قدم المساواة مع الآخرين. بسبب ما كان عليه.



عملة مارادونا المعدنية

كانت هذه المبادرة واحدة من العديد من المبادرات التي تم تكريم أسطورة كرة القدم بها في جميع أنحاء العالم، وفي الورقة الخمسين، يظهر مارادونا وهو يرفع كأس العالم في المكسيك، وفى ورقة ال 100، يكون نجم كرة القدم في شمس العلم الأرجنتيني.