رئيس اللجنة الفنية للحدود السودانية: إثيوبيا خدعتنا ولا نفرط فى شبر من أراضينا

كتب رامى محيى الدين

قال رئيس اللجنة الفنية للحدود السودانية اللواء بانفا في تصريحات للعربية: لا نفرط في أي شبر من أراضينا لإثيوبيا، إثيوبيا خدعت السودان ولم تكتف بالزراعة وأقامت مستوطنات ومعسكرات، وتواصل تقديم الحجج لعدم إكمال وضع علامات الحدود مع السودان.

وأضاف بانفا: إثيوبيا لم تشكك في وثائق رسم الحدود حتى 2012 وتعهدت بوضع علامات، واستغلت الاضطرابات في دارفور والجنوب لتسيطر على الفشقة، وآلت إليها مناطق سودانية مثل بني شنغول والمتمة وجبال عدة، وهىاستفادت من اتفاقيات الحدود على حساب السودان، مؤكدا أن الوثائق والمستندات تثبت حق السودان في أراضيه.