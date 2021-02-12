رئيس الفلبين: على أمريكا أن تدفع إذا كانت تريد استمرار اتفاقية لنشر القوات

رويترز

قال رئيس الفلبين رودريجو دوتيرتي اليوم الجمعة إن على الولايات المتحدة أن تدفع إذا كانت تريد استمرار اتفاقية مع بلاده لنشر القوات تعود لعشرين عاما وتُعتبر أساسا في استراتيجية الولايات المتحدة في آسيا.

وألغى دوتيرتي، ذو التوجهات القومية والذي يرفض بشكل معلن التحالف العسكري طويل الأمد مع الولايات المتحدة، اتفاق "القوات الزائرة" من جانب واحد العام الماضي في رد فعل غاضب على حرمان حليف له من تأشيرة دخول للولايات المتحدة.

ومع ذلك تم تمديد فترة الانسحاب مرتين لفتح ما يقول مسؤولون فلبينيون إنها نافذة على اتفاق بشروط أفضل.

وقال دوتيرتي متحدثا إلى القوات الفلبينية اليوم الجمعة بعد تفقد معدات جوية تم الحصول عليها مؤخرا "أريد أن أورد ملحوظة.. لو كان عميل أمريكي هنا.. من الآن فصاعدا، هل تريدون اتفاقية القوات الزائرة؟ عليكم أن تدفعوا".