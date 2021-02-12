اليوم السابع
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رئيس الحكومة التونسية يشدد على تطبيق البروتوكولات الصحية لمواجهة "كورونا"

الجمعة، 12 فبراير 2021 02:00 ص
رئيس الحكومة التونسية يشدد على تطبيق البروتوكولات الصحية لمواجهة "كورونا" هشام مشيشي رئيس الحكومة التونسية
تونس أ ش أ

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شدد رئيس الحكومة التونسية هشام مشيشي، على ضرورة تطبيق البروتوكولات الصحية الموضوعة ، وعلى التزام المواطنين بكل القرارات التى يتم الإعلان عنها والتحلى بالحذر واليقظة وعدم التراخى فى مواجهة جائحة كورونا.

وأكد مشيشى – بحسب بيان رسمى - أن الوضع الوبائى فى البلاد سجل بداية استقرار على مستوى عدد الإصابات بفيروس كورونا والوفيات.

جاء ذلك خلال إشراف مشيشي، بقصر الحكومة بالقصبة، على اجتماع الهيئة الوطنية لمجابهة انتشار فيروس كورونا بمشاركة عدد من الوزراء وأعضاء اللجنة العلمية وعدد من القيادات الأمنية.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع يهدف إلى متابعة الوضع الوبائى فى تونس، وتقييم الإجراءات التى تم اتخاذها ومدى فاعليتها، إلى جانب متابعة تقدم الاستراتيجية الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا، وضبط مواعيد استقبال الدفعات الأولى للتلقيح، وإعداد المراكز المخصصة للتطعيم.

 

 


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