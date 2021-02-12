دول مجموعة السبع الصناعية يبحثون سبل انتشال الاقتصادات من أزمة كورونا

لندن (رويترز)

قالت وزارة المالية البريطانية، إن وزراء المالية ومديرى البنوك المركزية لدول مجموعة السبع الصناعية بحثوا اليوم الجمعة، أفضل السبل لانتشال الاقتصاد العالمى من أزمة فيروس كورونا.

تستضيف بريطانيا اجتماعات مجموعة السبع هذا العام، وقد دعت دول المجموعة إلى الاتفاق على نهج مشترك لفرض الضرائب على شركات الإنترنت العملاقة بحلول منتصف 2021، وهى المهلة التى أقرتها دول مجموعة العشرين الأوسع نطاقا.

وقالت وزارة المالية البريطانية "تبادل الوزراء ومحافظو البنوك المركزية وجهات النظر بشأن أنجع السبل لصياغة مراحل التعافى العالمى من كوفيد-19 والتجاوب معها، بما يشمل دعم العمال والشركات فى مواجهة الجائحة وعلى نحو يكفل الاستدامة فى الأجل الطويل."

وقال وزير الاقتصاد الإيطالى روبرتو جوالتيرى إن مجموعة السبع ملتزمة بمواصلة الإجراءات المنسقة لدعم الاقتصاد. وكتب على تويتر "من السابق لأوانه سحب إجراءات الدعم."

وقالت بريطانيا إن المسؤولين اتفقوا كذلك على أولوية إحراز تقدم فى التوصل إلى "حل دولى للتحديات الضريبية التى يفرضها الاقتصاد الرقمي".

تحاول الدول إحياء مساعى الاتفاق على نهج عالمى لفرض الضرائب على الشركات الرقمية العملاقة، والكثير منها شركات أمريكية مثل أمازون وجوجل.

وأصبحت القضية بمنزلة اختبار لعودة واشنطن إلى الانخراط مع بقية العالم تحت رئيسها الجديد جو بايدن.