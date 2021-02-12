دفاع ترامب يستشهد بتظاهرات "حياة السود مهمة" ويتهم الديمقراطيين بـ"الازدواجية"

كتبت: نهال أبو السعود

واجه دفاع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الديمقراطيين متهماً إياهم بازدواجية المعايير خلال جلسة عزل ترامب أمام مجلس الشيوخ، والتي بدأت منذ قليل ثاني أجزائها بعد استراحة استغرقت نصف ساعة.

وعرض بروس كاستور محامي ترامب دفاعه بعد استراحة مجلس الشيوخ، مقطع فيديو لتظاهرات حركة "حياة السود مهمة" التي انطلقت في أعقاب مقتل رجل أسود يدعي جورج فلويد، واعتبرها الديمقراطيين في ذلك الحين حرية رأي، رغم ما تخللها من أعمال عنف وتخريب.

وقال كاستور: اتهام ترامب بالتحريض على العنف يتعارض مع الموقف من تظاهرات حياة السود مهمة، برغم من دعوات ترامب المتكررة في ذلك الحين لتطبيق النظام والقانون.

وتطرق محامي ترامب لأحداث ليلة 6 يناير الدامية، والتي اقتحم خلالها أنصار ترامب مبني الكونجرس ما أسفر عن مصادمات مع الأمن، خلفت 5 قتلي وعدد من المصابين، وقال: "السادس من يناير كان يومًا فظيعًا لبلدنا.. لكن الرئيس ترامب لم يحرض أو ‏يتسبب في أعمال عنف ".‏

وأضاف كاستور: "الكراهية السياسية ليس لها مكان في نظام العدالة الأمريكي، ‏وبالتأكيد لا مكان لها في كونجرس الولايات المتحدة".‏

وفي الجزء الأول من جلسة الجمعة، دافع فان دير فين، محامي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال جلسات العزل التي يشهدها مجلس الشيوخ، عن موكله، مؤكداً أن اتهامه بالتحريض استناداً إلى مصطلحات مثل "قتال" هو اجتزاء من السياق ومحاولات فاشلة لإدانة الرئيس السابق.

وخلال الجلسة المنعقدة مساء الجمعة، قال المحامي: الرئيس الحالي جو بايدن، كان شعاره في الحملة الرئاسية "القتال من أجل روح أمريكا"، ولا أحد يعتقد أن ‏استخدام هذه المصطلحات السياسية كان تحريضًا على العنف السياسي".

وتلت مرافعة "دير فين"، مرافعة مماثلة من المحامي ‏ديفيد شوين عضو فريق الدفاع عن ترامب، حيث اتهم الديموقراطيين بالتلاعب بالأدلة، قائلاً: المساءلة تهدف إلى منع ترامب من تولي منصب عام مرة أخرى، ‏وتسعى أيضًا إلى حرمان "75 مليون ناخب" في إشارة لمن انتخبوا ترامب من التصويت.‏

وأشار شوين، الى أن اللقطات غير المرئية من قبل الديمقراطيين والتي تم نشرها أمس - ‏والتي أظهرت أعضاء في الكونجرس ونائب الرئيس يهربون من مقتحمي الكونجرس ‏حفاظا على حياتهم - كان ينبغي تسليمها إلى فريق ترامب القانوني أولاً.‏