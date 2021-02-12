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حكاية طالب قناوى حصل على إجازة كتابة المصحف كأصغر خطاط مجاز بالعالم.. صور

الجمعة، 12 فبراير 2021 09:36 م
حكاية طالب قناوى حصل على إجازة كتابة المصحف كأصغر خطاط مجاز بالعالم.. صور الطالب عبد الكريم محمد ابن مركز أبو تشت
قنا صابر سعيد

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حصل الطالب عبد الكريم محمد ابن مركز أبو تشت على الإجازة لكتابة المصحف بخط اليد كأصغر خطاط مجاز للمصحف الكريم في العالم، وقال عبد الكريم في تصريح لليوم السابع، إنه حصل على الإجازة من معلمه مسعد الخضيري البورسعيدي، نقيب الخطاطين في مصر بعد عرض الأعمال عليه وذلك خلال أسبوع من العرض، وأوضح عبد الكريم محمد، أن أنواع الخطوط التي يتعلم كتابتها خط الرقعة والنسخ والفارسي والديواني والثلث، كما أنه يعشق خط النسخ الذي يتعلم أساليبه بنفسه دون الرجوع لمصدر أو معلم لكي يتفرد بأسلوب خاصه به، بالإضافة إلي كتابته لآيات القرآن الكريم بهذا الخط، والأحاديث والحكم التشجيعية.

 

وأشار، إلى أنه استطاع إنجاز كتابة 5 أجزاء من القرآن الكريم، حيث يستغرق الجزء الواحد شهرًا بدون مراجعة التي تحتاج إلي وقتًا أيضًا ومصروفات، كما أن أنواع الأقلام التي يكتب بها هي أقلام الخط العربي وحبر الدايسو الياباني، وهي أدوات مرتفعة الثمن بالنسبة له، بالإضافة إلي الورق الخاص للخط.

 

وكشف عبد الكريم محمد، عن الحلم الذي يتمناه وهو إنجاز القرآن الكريم كاملًا، لكونه العائل لأسرته ولنفسه خاصة أنه لا يجد وقتا للكتابة بعد العمل الذي يضطر للخروج إليه لكسب العيش، متمنيًا من شيخ الأزهر أن يتبني ما يقوم به.

 

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