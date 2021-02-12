اليوم السابع
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حكاية سماح صديقة القطط.. تبنت 6 لديهم إعاقات مختلفة (صور)

الجمعة، 12 فبراير 2021 04:24 ص
حكاية سماح صديقة القطط.. تبنت 6 لديهم إعاقات مختلفة (صور) قطط
بنى سويف هانى فتحى

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سماح محمد طالبة جامعية من مدينة ناصر شمال محافظة بنى سويف هوايتها المفضلة تربية القطط داخل منزلها فلديها نحو 6 قطط ذات أعمار مختلفة.

أكدت سماح محمد أنها من هواة تبنى القطط ولديها 6 قطط منهم كوكى عندها سنتين ونصف وعندها مشاكل فى السمع، بالإضافة إلى القط أسد عنده سنتين ويعانى من كسور ولديه إعاقة.

وأضافت سماح، أن "باتمان" هو القط الأصغر المدلل لديها ووُلد داخل منزلها وأصبح طوال أربعة أشهر عمرة الصديق الصدوق لها على حد تعبيرها.

وواصلت سماح محمد حديثها لليوم السابع، قائلة، "باتمان" يحتاج إلى تدخل جراحى لأنه تعرض لكسور بالقدمين نتيجة سقوطه من الطابق الثانى .

وتابعت، أنه بالنسبة للقطط الصغيرة لديها ميشو ومشمش وباتمان كلهم 5 شهور أو 4 ونصف، مشيرة إلى أنها تقدم لهم العناية داخل المنزل .

وعن إصابة القط باتمان، قائلة: "فتحت شرفة غرفتى لتجديد الهواء داخلها وباغتنى باتمان وسقط من شرفة المنزل ليصاب بكسور فى قدميه، مشيرة إلى أنها هرولت إلى الوحدة البيطرية ولم تجد اى اهتمام.

معاناة-القط-باتمان
معاناة القط باتمان

 

معاناة-القطة-باتمان
معاناة القطة باتمان

 

القط-باتمان-(2)
القط باتمان

 

القط-باتمان
القط باتمان

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