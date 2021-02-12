اليوم السابع
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جيل بايدن والرئيس الأمريكى يحتفلان بعيد الحب فى البيت الأبيض.. فيديو وصور

الجمعة، 12 فبراير 2021 05:04 م
جيل بايدن والرئيس الأمريكى يحتفلان بعيد الحب فى البيت الأبيض.. فيديو وصور جيل بايدن
كتب عبد الوهاب الجندى

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استعدادا للاحتفال بعيد الحب، وضعت السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن، الورد والقلوب التي تحمل شعارات حب، فى ساحات البيت الأبيض بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وظهرت زوجة الرئيس الأمريكي بصحبة جو بايدن في ساحات البيت الأبيض وسط القلوب التي حملت شعارات الحب والدعم قائلا: أردت فقط بعض الفرح، في ظل انتشار الوباء، فالجميع يشعر بالإحباط، وهذا مجرد متعة صغيرة لتعطي القليل من الأمل".

ونشرت زوجة الرئيس الأمريكي جيل بايدن، صور على موقع التواصل الاجتماعي تويتر وهي تجهز القلوب التي حملت شعارات مثل: "الحب – الوفاء  - السلام"، وغيرها من الشعارات.

بايدن وزوجته
بايدن وزوجته

 

الشعارات وسط البيت الأبيض
الشعارات وسط البيت الأبيض

 

جيل بايدن تجهز القلوب
جيل بايدن تجهز القلوب


جيل بايدن

بايدن

عيد الحب

امريكا

عيد الحب في امريكا

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