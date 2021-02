جيل بايدن والرئيس الأمريكى يحتفلان بعيد الحب فى البيت الأبيض.. فيديو وصور

استعدادا للاحتفال بعيد الحب، وضعت السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن، الورد والقلوب التي تحمل شعارات حب، فى ساحات البيت الأبيض بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وظهرت زوجة الرئيس الأمريكي بصحبة جو بايدن في ساحات البيت الأبيض وسط القلوب التي حملت شعارات الحب والدعم قائلا: أردت فقط بعض الفرح، في ظل انتشار الوباء، فالجميع يشعر بالإحباط، وهذا مجرد متعة صغيرة لتعطي القليل من الأمل".

ونشرت زوجة الرئيس الأمريكي جيل بايدن، صور على موقع التواصل الاجتماعي تويتر وهي تجهز القلوب التي حملت شعارات مثل: "الحب – الوفاء - السلام"، وغيرها من الشعارات.

Reporter: What inspired you to organize this Valentine's Day art installation at the White House?



First Lady Dr. Jill Biden: "I just wanted some joy ... With the pandemic, just everybody's feeling a little down. So, it's just a little joy. A little hope. That's all." pic.twitter.com/FuZ9yd7WUU