جيران محمد الشناوي يكشفون سر نجاحه.. ويوجهون له رسالة "فيديو"

كفر الشيخ – محمد سليمان

قدم "اليوم السابع" بثا مباشر من أمام منزل النجم محمد الشناوى حارس مرمى النادى الأهلى فى مدينة الحامول بمحافظة كفر الشيخ، ليقدم جيرانه شهادات عنه وعن أسرته وعشقه لكرة القدم.

قال مصطفى عبد الراضى، جار محمد الشناوى: "إن الشناوى شخص محترم، وبار بأهله، وعائلته تتميز بالطيبة، ومن صغره كان غاوى كورة، وكانت تحدث مشاكل بينه وبين والده بسببها، ولكن والده تفهم، وبدأ يشجعه ويفتخر به للمكانة الكبيرة التى وصل إليها"، مؤكداً أن والدته شجعته على اللعب، وفى أى مباراة تكون أسرته فى حالة قلق حتى ساعة المباراة نسمع أصوات من منزلهم متأثرين به، ووالدته سر نجاحه بتشجيعه ودعواتها له .

وأضاف عبد الراضى لـ"اليوم السابع": "الشناوى فخر لكل أبناء كفر الشيخ عامة والحامول خاصة، مشيراً إلى أن مستوى الشناوى ارتفع فى الآونة الأخيرة، وأصبح له مكانة كبيرة، وكان يتمنى أن يكون الشناوى رجل المباراة لأنه يستحق، ويكفينا أنه رجل المباراة فى نظرنا، وفى قلوبنا ورفع اسم مصر عالميا".

وأضاف الكابتن أحمد صابر، مدرب الناشئين بنادى الحامول: "الشناوى من أفضل الحراس، تميز بالثبات والاتزان، وظهرت تلك الصفات أثناء تصديه لضربة الجزاء الأولى، فحاول اللاعب البرازيلى التلاعب بأعصابه، لكن الشناوى كان ثابتا كالصقر، وعينيه فى عينى اللاعب تراقبه، وتمكن من صد ضربة الجزاء".

وقال صابر إن الشناوى حارس مرمى من طراز عالمى، وكان يشعر بأن الأهلى هيكسب بسبب الشناوى، مؤكداً أن الشناوى كان لاعباً متميزاً فى نادى الحامول، دربه الكابتن على عثمان، وتدرج واجتهد، برغم عدم تأهيل الملاعب التى كان يتدرب بها ويلعب عليها، وتمكن من استغلال الفرصة ليصل للنادى الأهلى، ومن يصل للنادى الأهلى لا بد أن يكون لاعبا ملتزماً، مؤكداً أن الشناوى سيكون أفضل حارس مرمى فى العالم.