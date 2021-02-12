توافد المواطنين على منطقة اللسان برأس البر للاستمتاع بالجو المشمس.. صور

شهدت مدينة رأس البر بمحافظة دمياط، اقبالا كثيفا من رواد المصيف، منذ صباح اليوم الجمعة بسبب تحسن الأحوال الجوية واستقرار الأجواء، حيث شهد المصيف أجواء مشمسة ودرجات حرارة معتدلة.
كما توافد مئات المواطنين ورحلات اليوم الواحد على منطقة اللسان برأس البر للأستمتاع بالجو المشمس وقام هواة الصيد بالتوافد على هذه المنطقة لاصطياد الأسماك .
كما شهد بوغاز رأس البر انتظام فى خرمة الضبج وخروج ودخول مراكب الصيد التابعة لاسطول صيد عزبة البرج.
يذكر أن اغلب رواد رأس البر يتوافد ن على المصيف فى اخر ايام اجازة نصف العام الدراسى وذاك استعدادا لعودة الدراسة المرتقبة الأسبوع المقبل.
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