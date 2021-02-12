توافد المواطنين على منطقة اللسان برأس البر للاستمتاع بالجو المشمس.. صور

دمياط معتز الشربينى

شهدت مدينة رأس البر بمحافظة دمياط، اقبالا كثيفا من رواد المصيف، منذ صباح اليوم الجمعة بسبب تحسن الأحوال الجوية واستقرار الأجواء، حيث شهد المصيف أجواء مشمسة ودرجات حرارة معتدلة.