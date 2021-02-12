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"تنشيطاً للسياحة".. حفلات السمسمية تستقبل زوار بورسعيد.. صور

الجمعة، 12 فبراير 2021 04:18 م
"تنشيطاً للسياحة".. حفلات السمسمية تستقبل زوار بورسعيد.. صور
بورسعيد - محمد عزام

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سادت حالة من الفرحة والسرور بين زوار محافظة بورسعيد من المحافظات الأخري حال تواجدهم بالمتحف الحربي الذي يحوي بداخله عدد من مقتنيات الحرب "دبابات وطائرات ومدافع" للعدوان خلال حرب أكتوبر 1973.
 
واستقبلت فرقة "صوت البحر للتراث وفنون السمسمية" بقيادة الفنان جابر مرسي، والفنانة فاطمة مرسي، ونخبة متميزة من نجوم التراث الشعبي، مئات الزوار داخل المتحف الحربي الواقع بنطاق حي العرب، لتنشيط السياحة. 
 
 
وقدمت الفرقة على أنغام السمسمية عدد من الأغاني التراثية، والأغاني الوطنية ومنها:"دي بورسعيد الوطنية، اسمع يا سيدي، اه يالالي، أم الخلول"، في ظل تجاوب وتفاعل كبير من المواطنين. 
 
وتوافد مئات المواطنين من بورسعيد وزوارها من المحافظات الأخرى على المتحف الحربي بشارع 23 يوليو لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، والتقطوا الصور التذكارية مع أعضاء فرقة السمسمية، ومقتنيات المتحف التاريخية.
 
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بورسعيد

محافظة بورسعيد

المتحف الحربي

حرب أكتوبر

السياحة

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