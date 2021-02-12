تموين الغربية تضبط 10 مخالفات تموينية بمركز السنطة

الغربية عادل ضرة

تمكنت حملة مكبرة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين من ضبط وتحرير 10 مخالفات تموينية لمخابز بمركز ومدينة السنطة، لتصرفها فى بيع الخبز بالسوق السوداء.

ووجه وكيل وزارة التموين بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز بمركز السنطة، لأحكام الرقابة التموينية قادها عادل الكفافى مدير عام التجارة الداخلية بتموين الغربية ومجدى عوض مدير الرقابة التموينية بالمديرية، للمرور على مخابز مركز ومدينة السنطه للتأكد من إنتاج الخبز البلدى المدعم بالمواصفات والوزن القانونى ومراجعة ماكينات الصرف.

وأسفرت عن تحرير10مخالفات متنوعه لبعض المخابز البلديه منها 2 مخالفة تصرف فى 10 شكاير دقيق بلدى 82% المخصص لإنتاج الخبز البلدى المدعم وبيعهم فى السوق السوداء، 4 مخالفات لإنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات، 4 مخالفات لعدم وجود لوحة مواعيد بالمخابز وتم اتخاذ اللازم قانونيا حيال المخالفات.