تعليم المنوفية: فتح باب التسجيل للحصول على التدريبات فى تكنولوجيا المعلومات

أعلن أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، أنه تقرر فتح باب التسجيل أمام جميع الطلاب والمعلمين والإداريين للحصول على دورات تدريبية في مجال تكنولوجيا المعلومات والشبكات والأمن الرقمي وغيرها من الكورسات التعليمية في مجال تكنولوجيا المعلومات والشبكات جميع الدورات تعلم ذاتي من خلال موقع الاكاديمية on line وجميع الشهادات معتمدة من اكاديمية سيسكو العالمية مجانية 100% علما بأن
شروط التسجيل هي :
1- أن يكون من منسوبي وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية حكومي فقط ( طلاب – معلمين – اداريين اخصائيين ...)
٢- يكون لديه ايميل موحد ومفعل.
3- معظم الكورسات باللغة الانجليزية وتخص بمجال الكمبيوتر وأمن وتكنولوجيا المعلومات والشبكات
وأضاف مدير المديرية : ينتهى التسجيل بالمرحلة الاولي في الكورس يوم الخميس 18/2/2021م وسيتم فتح المرحلة الثانية للتسجيل خلال ايام
وذلك لتوضيح خطوات التسجيل بموقع الاكاديمية والدخول للكورس حتى الوصول للاختبار واي استفسار مراجعة مركز التطوير بالإدارة التعليمية التابع لها الطالب أو المعلم أو الادارى
اسم الكورس: مقدمة إلى انترنت الاشياء Introduction to Internet of Things ( IOT)
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