تعليم المنوفية: فتح باب التسجيل للحصول على التدريبات فى تكنولوجيا المعلومات

المنوفية - محمد فتحى

أعلن أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، أنه تقرر فتح باب التسجيل أمام جميع الطلاب والمعلمين والإداريين للحصول على دورات تدريبية في مجال تكنولوجيا المعلومات والشبكات والأمن الرقمي وغيرها من الكورسات التعليمية في مجال تكنولوجيا المعلومات والشبكات جميع الدورات تعلم ذاتي من خلال موقع الاكاديمية on line وجميع الشهادات معتمدة من اكاديمية سيسكو العالمية مجانية 100% علما بأن