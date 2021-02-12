تعرف على أماكن فصل التيار الكهربائى بمدن غارب والغردقة والقصير غدا

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، ومجالس المدن المختلفة بالمحافظة عن فصل التيار الكهربائى عن عدة مناطق مختلفة بمدن الغردقة، ورأس غارب، والقصير، وذلك لصيانة المحولات الدورية المتبعة من قبل قطاع كهرباء شبكات البحر الأحمر .

أكد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، أنه سيتم فصل التيار الكهربائى عن منطقة خلف الاتوبيس والأزهر، بمدينة الغردقة، غدا السبت، بدأ من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية المتبعة .

كما أعلن مجلس مدينة رأس غارب، شمال محافظة البحر الأحمر، عن فصل التيار الكهربائي، غدا السبت بدأ من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية ظهرا عن اللوحة الجنوبية بمدينة رأس غارب لإجراء الصيانة الدورية.

وأضاف مجلس مدينة رأس غاربأن المناطق التى يتم تغذيتها من اللوحة الجنوبية والتى سيتم فصل التيار الكهربائى عنها هى مناطق " عمارات الـ 1008، عمارات ابو النصر القديمة ال 1180، وعمارات ال 253، ومساكن الروضه، والمنطقة الصناعية.

وتجرى الوحدة المحلية لمدينة القصير، جنوب البحر الأحمر، بالتنسيق مع قطاع كهرباء شبكات البحر الأحمر فصل التيار الكهربائى عن مدينة القصير بالكامل، غدا السبت لصيانة محطة المحولات بالمدينة، حيث وأكد مجلس مدينة القصير فى أنه سيتم فصل التيار الكهربائى عن المدينة بالكامل بداية من الساعة السادسة صباحا حتى التاسعة صباحا لأعمال الصيانة بمحطة المحولات.