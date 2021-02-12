اليوم السابع
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الجمعة، 12 فبراير 2021 02:38 م
خالد صلاح
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تشاد تعزز القوات في مواجهة المتشددين بمنطقة الساحل.. فرنسا تفكر في تغييرات

الجمعة، 12 فبراير 2021 02:15 م
تشاد تعزز القوات في مواجهة المتشددين بمنطقة الساحل.. فرنسا تفكر في تغييرات تشاد
رويترز

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 ذكرت مصادر فرنسية وتشادية، أن تشاد ستنشر نحو ألف جندي في المنطقة الحدودية بين ثلاث دول هي النيجر وبوركينا فاسو ومالي لتعزيز موقف الجيوش الوطنية التي تحارب متمردين بدعم من فرنسا وأوروبا.
 
ذكرت مصادر فرنسية وتشادية أن تشاد ستنشر نحو ألف جندي في المنطقة الحدودية مع النيجر وبوركينا فاسو ومالي لتعزيز موقف الجيوش الوطنية التي تحارب متمردين إسلاميين بدعم من فرنسا وأوروبا.
 
وقال مسؤول بالرئاسة الفرنسية ومسؤول أمني تشادي كبير إنه سيتم الإعلان عن نشر القوات خلال قمة تعقد يومي 15 و 16 فبراير في العاصمة التشادية نجامينا لمناقشة الموقف في منطقة الساحل الأفريقي.
 
وتأتي هذه الخطوة في وقت تدرس فيه فرنسا إدخال تغييرات على شكل وجودها العسكري. وقد يستلزم ذلك سحب باريس بعضا من قواتها البالغ قوامها 5100 جندي يشاركون في عمليات مكافحة الإرهاب بمنطقة الساحل.
 
كانت باريس أرسلت قوات للمنطقة في 2013 للمساعدة في صد المتشددين الذين سيطروا على شمال مالي.
 
ورغم ادعاء فرنسا تحقيق انتصارات عسكرية ضد المتمردين العام الماضي، إلا أنها تبحث عن استراتيجية للخروج. وتكلفت العملية الطاحنة مليارات من اليورو وقُتل فيها 55 جنديا فرنسيا، ومع ذلك لا يزال العنف مستمرا فيما تظهر مؤشرات على تمدده في منطقة الساحل بغرب أفريقيا.
 
وقال المسؤول الفرنسي، الذي رفض نشر اسمه، إن الرئيس إيمانويل ماكرون قد يقرر التأجيل لبضعة أسابيع قبل إجراء تغييرات في شكل القوات في الوقت الذي يواصل فيه المشاورات مع دول الساحل والشركاء الأوروبيين حول الخطوات المستقبلية.
 

فرنسا

تشاد

مناطق حدودية

النيجر

بوركينا فاسو

مالي

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