تحصين 107 آلاف رأس ماشية منذ انطلاق الحملة القومية بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

قال الدكتور عادل عبدالمنعم مدير مديرية الطب البيطرى بالمنوفية إنه تم تحصين 107 آلاف و26 رأس ماشية من الأبقار والجاموس والأغنام منذ بدء الحملة القومية الأولى للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية، والوادى المتصدع لعام 2021 وحتى أمس الخميس على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة.

فى إطار حرص اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية واهتمامه بالحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها وزيادة إنتاجيتها فى ضوء تنفيذ الخطة القومية لحماية الثروة الحيوانية والنهوض بها وتوفير التحصينات اللازمة لخلق بيئة غذائية آمنة تساعد على رفع مستوى معيشة الفلاح.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطرى بأنه يتم عمل بطاقات التسجيل والترقيم لكل حيوان محصن مدون بها نوع التحصينات التى أخذها والعلاجات التى قدمت له ويطابق له رقم مسجل فى أذن الحيوان بهدف إعداد قاعدة بيانات كاملة للثروة الحيوانية على مستوى الجمهورية مما يفيد فى تحضير جرعات التحصينات والعلاجات التى يتم توفيرها.

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بتقديم التسهيلات والدعم اللازم والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية لإنجاح الحملة وتحقيق المستهدف منها، مؤكداً على أن الدولة تولى اهتماما كبيراً بالحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها وتوفير كافة التحصينات اللازمة للسيطرة على الأمراض المستوطنة من خلال الحملات المكثفة والمستمرة طوال العام للحد من انتشار الأمراض.