اليوم السابع
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تحرير 15144 محضر مخالفة عدم ارتداء كمامات منذ 3 يناير بالقليوبية

الجمعة، 12 فبراير 2021 02:26 م
تحرير 15144 محضر مخالفة عدم ارتداء كمامات منذ 3 يناير بالقليوبية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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تابعت أجهزة محافظة القليوبية، بالتعاون مع مديرية الأمن والإدارة العامة لمرور القليوبية حملاتها، اليوم الجمعة، لمتابعة التزام المواطنين بتنفيذ التعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء للحفاظ على التباعد ومنع التجمعات وارتداء الكمامات الطبية حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، وأسفرت الحملات عن ضبط 450 مواطن مخالف ارتداء الكمامة وجرى توقيع الغرامة الفورية عليهم.

وتابع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، تنفيذ توجيهات رئاسة مجلس الوزراء خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، وتعليمات وزارة التنمية المحلية، حيث بدأ الأحد الماضى تطبيق الغرامات الفورية على غير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية وقامت الإدارة العامة لمرور القليوبية، بالتنسيق مع مجالس المدن والأحياء بحملات مكبرة، حيث جرى تحرير 15144 محضر للمخالفين منذ بدء تطبيق الغرامات على المخالفين فى 3 يناير الماضى وحتى اليوم.

وأسفرت الحملات المشتركة بالمراكز والمدن، عن توقيع غرامة مالية قدرها 50 جنيها على 450 مواطنا ومواطنة وتم إحالة بعض المخالفين للنيابة لرفضهم تسديد الغرامة فوريا.


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ارتداء الكمامة

الكمامات

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كورونا

اجراءات وقائية

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