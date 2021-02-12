اليوم السابع
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الجمعة، 12 فبراير 2021 08:25 ص
خالد صلاح
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تايلاند تسجل 175 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وباكستان ترصد 1270 حالة

الجمعة، 12 فبراير 2021 07:48 ص
تايلاند تسجل 175 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وباكستان ترصد 1270 حالة اجراءات مكافحة فيروس كورونا
بانكوك (رويترز)

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سجلت تايلاند اليوم الجمعة، 175 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالى عدد الإصابات فيها إلى 24279.

 

ولم تسجل البلاد أى وفيات جديدة ليظل عدد الوفيات عند 80، وفقا لمركز معلومات كوفيد-19. وزاد إجمالى حالات الإصابة فى تايلاند خمسة أضعاف منذ منتصف ديسمبر ، لكن عدد الإصابات الجديدة فى الآونة الأخيرة انخفض بشكل حاد عن الأسبوع الماضي.

فيما سجلت باكستان 1270 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال(24) ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى أعداد المصابين فى البلاد إلى 560 ألفا و363 حالة.

 

 


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