"بيطرى الشرقية" يضبط 2 طن لحوم ويحرر 71 محضر مخالفة

الشرقية - إيمان مهنى

قال الدكتور بركات محمد على مدير مديرية الطب البيطرى بالشرقية إن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم وأقسام الصحة العامة والتفتيش بالإدارات البيطرية بالإشتراك مع الجهات المعنية (مجالس المدن - الرقابة التموينية - مباحث التموين) وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك قامت بشن حملات تفتيشية خلال شهر يناير الماضي، لضبط سوق اللحوم والأسماك بمختلف المراكز والمدن والأحياء.

أسفرت عن تحرير 71 محضر مخالفة لـ ( محل جزارة - ثلاجة حفظ لحوم - مجزر دواجن - محل بيع دواجن - محل بيع أسماك - شادر بيع أسماك ، كما تم ضبط 377 كجم لحوم ذبح خارج المجازر و101كجم لحوم و88 كجم دواجن و40كجم أسماك غبر صالحة للإستهلاك الآدمى وطن و672 كجم لحوم مجمدة ولحوم مصنعة و618 كجم كبده و3 طن و759كجم دجاج و88 كجم أسماك، وتم سحب عينات لتحديد صلاحيتها.

وتتواصل جهود مديرية الطب البيطرى بالشرقية وتكثيف الحملات التفتيشية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.

من جانبه، أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على مدير مديرية الطب البيطرى بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على محلات الجزارة وشوادر بيع اللحوم وثلاجات الحفظ ومحلات بيع وتصنيع الأسماك لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مشدداً على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.