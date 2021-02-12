بث مباشر من الإسكندرية.. قلعة قايتباى تتألق باستقبال الزائرين

الإسكندرية جاكلين منير

قدم" اليوم السابع"، فيديو لايف من ساحة قلعة قايتباى، حيث استقبلت عددا كبيرا من الزائرين والوافدين على محافظة الإسكندرية اليوم الجمعة، للاستمتاع بمظاهر الفسحة والتنزه فى ساحة القلعة، حيث تعد قلعة قايتباى الواقعة فى أقصى غرب الإسكندرية من أهم المقاصد السياحية بالإسكندرية، نظرا لأهميتها التاريخية.

وتعتبر الساحة المقابلة لقلعة قايتباى من أشهر الساحات التى يتواجد فيها وسائل الترفيه منها الاستمتاع بالمراكب وركوب الخيل والدرجات التى يستمتع بها الأطفال وصيد الأسماك منذ الصباح الباكر وحتى الساحات الأولى من صباح اليوم.

كما يتواجد بالساحة الباعة المختصصون ببيع الأحجار والقواقع والتى يقبل على شرائها السياح وتعتبر ذكرى مميزة من عرو البحر المتوسط.

وتتميز محافظة الاسكندرية بأنها محافظة متكاملة، فهى العاصمة الثانية لمصر، ولا تعتمد الإسكندرية على السياحة الشاطئية فقط، بل بها كل مقومات السياحة الممتعة التى تصلح لفصل الشتاء والصيف، حيث تحتوى الإسكندرية على عدد كبير من المناطق الأثرية والمتاحف التى تعتبر مقصد السائحين العرب والأجانب، ومقصد الزائرين إليها أيضا من السياحة الداخلية لقضاء أجازه ممتعة و الاستمتاع بالأجواء الساحرة والطقس المميز لها.

ومن الجدير بالذكر، أن قلعة قايتباى والتى أنشئت بين عامى ( 882- 884 ه / 1477 – 1479 م )، وتعتبر من أهم القلاع على ساحل البحر المتوسط ؛ أنشأها السلطان المملوكى الأشرف أبو النصر قايتباى ما بين عامى ( 882- 884 ه / 1477 – 1479 م ) مكان فنار الإسكندرية القديم وعلى أساسات الفنار الذى تهدم نهائياً فى سنة ( 702 ه / 1303 م ) فى عهد السلطان الناصر مُحمد بن قلاوون، وكان الغرض من بنائها حماية السواحل المصرية من الأخطار الخارجية واشتملت القلعة على مسجد وفرن وطاحونة ومخازن للأسلحة ومقعد مطل على البحر لرؤية المراكب الداخلة إلى الميناء الشرقية، إضافة إلى السور الخارجى، والسور الداخلى، وتبلغ مساحة القلعة حوالى 17750 م.