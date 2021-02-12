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بايدن: نسعى لتأمين لقاحات تكفى 300 مليون أمريكى بنهاية يوليو المُقبل

الجمعة، 12 فبراير 2021 12:24 ص
بايدن: نسعى لتأمين لقاحات تكفى 300 مليون أمريكى بنهاية يوليو المُقبل بايدن
كتب أحمد عرفة

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن: نحن بصدد تأمين لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد لـنحو 300 مليون أمريكي بنهاية شهر يوليو المقبل - وفقا لمصادر إعلامية.
 
وأضاف جو بايدن: لقاح كورونا آمن وقد أخذته بنفسي ونحتاج إلى تلقيح عدد أكبر من الناس للتغلب على هذه الجائحة.
 
وفى وقت سابق أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن إنهاء حالة الطوارئ الوطنية المفروضة على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.
 
وكتب بايدن - فى خطاب للكونجرس نشره البيت الأبيض على موقعه الالكتروني - "لا أرى أن هنالك مبررا لفرض حالة الطوارئ الوطنية على حدودنا الجنوبية".
 

بايدن

كورونا

لقاح

ازمه كورونا

كوفيد 19

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