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بايدن عن "عزل ترامب": الأمر متروك للكونجرس.. ومتشوق لمعرفة ما سيفعله الجمهوريين

الجمعة، 12 فبراير 2021 07:05 م
بايدن عن "عزل ترامب": الأمر متروك للكونجرس.. ومتشوق لمعرفة ما سيفعله الجمهوريين جو بايدن
كتبت: نهال أبو السعود

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه قلق بشأن جلسات عزل ترامب، متطلعاً لمعرفة ما إذا كان أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون سيتخذون موقفا في محاكمة  ترامب.

وأضاف بايدن لمراسل سي إن إن: "أنا فقط متشوق لرؤية ما سيفعله أصدقائي الجمهوريون، إذا وقفوا"، وأشار بايدن، إلى أنه لا يخطط للتحدث مع أي جمهوري حول كيفية تصويتهم، كما لم يرد الرئيس على سؤال حول ما إذا كان يعتقد أنه يجب إدانة ترامب بالتحريض على التمرد في مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير.

وتجنب البيت الأبيض بشكل عام التطرق إلى محاكمة العزل، ولم يذكر بايدن صراحة ما إذا كان يعتقد أنه يجب إدانة ترامب، حيث قال بايدن يوم الخميس إنه يعتقد أن اللقطات الجديدة لتمرد الكابيتول التي قدمها مديرو مجلس النواب يمكن أن تغير "بعض الآراء" في المحاكمة.

ومن المتوقع ألا يصوت أكثر من ستة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين مع الديمقراطيين لإدانة ترامب، مما يعنى تبرئته فى المحاكمة.

وأظهرت اللقطات التى عرضت مدى قرب مثيري الشغب المؤيدين لترامب من المسؤولين بمن فيهم السناتور ميت رومني (جمهوري من ولاية يوتا) وزعيم الأقلية فى مجلس الشيوخ تشارلز شومر (ديمقراطي من نيويورك).

من جانبهم ناشد مديرو مجلس النواب يوم الخميس، أعضاء مجلس الشيوخ للتصويت لإدانة ترامب ، بحجة أنه قد يحرض على العنف مرة أخرى إذا لم يفعلوا ذلك.

وأشار البيت الأبيض مرارًا وتكرارًا، إلى أن الرئيس يترك الأمر للكونجرس للتعامل مع إجراءات العزل ، وأن بايدن يركز على معالجة جائحة الفيروس التاجي المستمر.

تأتي تعليقات بايدن في الوقت الذي يستعد فيه محامو ترامب لتقديم دفاعهم بعد ساعات قليلة ومن المتوقع أن يختتموا مرافعاتهم بنهاية اليوم ، مما يمهد الطريق أمام اختتام المحاكمة في أقرب وقت في نهاية الأسبوع.


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